賀樂天桃猿封王！全家連3天「咖啡買1送1」　限時同慶優惠一次看

▲樂天桃猿中華職棒封王，全家線上、線下祭出限時超殺優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

賀樂天桃猿中華職棒33年上半季封王！全家驚喜推出「限時超殺優惠」同慶，7月13日起連3天於APP隨買跨店取天天祭出「買1送1」快閃優惠，包括單品美式、經典美式等通通有；另，加碼於全門市推出「逾百件商品第2件5折」，及在「全+1商城」及「全家行動購」祭出「全館免費」及「封王慶5折起」等好康，趕緊筆記。

▲APP隨買跨店取連3天推「指定咖啡買1送1」。

為歡慶樂天桃猿拿下中華職棒33年上半季冠軍，全家宣布於線上、線下同步推出各種優惠同慶，包括7月13日上午10時起至7月15日於APP隨買跨店取天天推「買1送1」，7月13日至7月15日有Let’s Café大杯單品美式、7月14日至7月15日有特大杯經典美式、7月15日還有自有品牌FamilyMart Collection天然水，通通享有買1送1優惠。

另，7月13日至7月17日也於APP中的「全+1商城」及「全家行動購」推出「全館免運」及「中職封王慶活動專館5折起」優惠：全門市加碼於7月15日至7月17日限時3天祭出「逾百件商品第2件5折」優惠，包含熱狗、WA!COOKIES雪糕、可口可樂、餅乾及保健食品等都有。

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