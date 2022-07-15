今天開喝！超商連3天「大杯極選美式買1送1」

▲全家限時3天指定咖啡買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

今天衝了！全家祭出限時3天「Let’s Café大杯極選美式買1送1」，且不限冷熱、購買杯數，送完為止，加碼推「私品茶新仙女醇奶茶買1送1」，一次滿足咖啡控、奶茶控；另，7-11 OPEN POINT行動隨時取也有「CITY系列指定9大飲品買7送3」優惠活動，通通要把握機會開喝、囤貨。

▲私品茶新仙女醇奶茶也有買1送1。

全家周末限定小確幸來了，7月15日至7月17日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯極選美式買1送1」，期間凡於門市購買特大杯極選美式就送「大杯極選美式兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在7月18日至7月24日期間換完；期間加碼還有「私品茶新仙女醇奶茶買1送1」優惠，同樣冷熱不限，趕緊衝。

▲7-11於OPEN POINT行動隨時取祭出「CITY系列指定9大飲品買7送3」優惠活動。

另，7-11 OPEN POINT行動隨時取即日起至7月22日也祭出「CITY系列指定9大飲品買7送3」優惠，品項包含CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵、CITY CAFE冰皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃焦糖風味瑪奇朵任選、CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任選、CITY CAFE完熟蘋果咖啡／西西里風檸檬氣泡咖啡任選、現萃茶經典純奶茶、現萃茶完熟蘋果冰茶等多飲品。

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