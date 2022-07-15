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南投行刑式槍擊4死　學者曝兇手尋仇動機「恐有特種部隊背景」

記者許敏溶／台北報導

南投縣草屯鎮康建生物科技公司昨（14日）傍晚傳出5人遭行刑式槍殺，造成4死1命危慘案，令人想起桃園「劉邦友血案」。學者今（15日）指出，「行刑式槍決」手法殘酷，手槍與滅音器也不易取得，推測兇手可能是職業槍手，具有特種部隊背景或混過黑道，從相關蛛絲馬跡與證據，目前警方鎖定兇手為離職員工，兇手也沒有槍殺全部員工，可推測兇手是尋仇報復，不是為了錢，但兇手如此膽大又冷血，要盡快逮捕歸案，才能安定民心。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，警方鑑視人員進入第一現場蒐證。（圖／記者高堂堯攝）

▲南投康建生技公司發生槍擊案造成4死，學者推測兇手可能是職業槍手，具有特種部隊背景。（圖／記者高堂堯攝）

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南投康建生物科技公司昨傍晚發生4死1命危槍擊案，創辦人賴敏男頭部中彈，目前仍在搶救當中，還有4人遭到行刑式槍決，其中2人在廁所內被反銬、頭部中彈身亡，而歹徒手段殘酷，外界不禁聯想到之前桃園「劉邦友血案」。

對此，中正大學犯罪防治系教授許華孚指出，這種直接射擊頭部的行刑式槍決很殘酷，也很少見，加上兇手使用滅音器還有手銬，這些裝備都不是市面上買的到，推測兇手可能有特種部隊背景，也可能混過黑道，甚至可能是黑道殺手，或者犯罪集團有涉入提供相關槍枝，才會出現這種行刑式槍決手法。

許華孚進一步表示，從相關蛛絲馬跡與證據，包括員工指認現場兇手的聲音與身材，以及跟課長有毆打事件，目前警方鎖定兇嫌為離職員工，「應該八九不離十」，而且目前資料顯示，兇手感覺是針對之前官司作證的人下手，而且兇手進去公司之後，有把部分員工關起來，沒有槍殺全部員工，推測兇手是為尋仇報復，不是為了錢，但兇手如此膽大又冷血，要盡快逮捕歸案，才能安定民心。
 

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