槍擊4死「頭號目標」曝！賴敏男未赴死亡邀約　槍手直衝公司追殺

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨下午傳出槍擊案，槍手李嫌闖入公司「行刑式槍決」，釀成4死1重傷。警方調查，李嫌頭號目標相當明確，就是生技公司創辦人、有「牛樟芝之父」之稱的81歲賴敏男；而賴敏男也是被槍殺的5人中唯一倖存者，子彈自後耳貫入頭部，雖幸運未射進腦，但已震碎顱骨，目前仍未脫離險境。

警方初步調查，這起槍擊血案與8年前一樁舊案有關，槍手李嫌2014年曾在該公司任職，但卻因機器操作等問題而與洪姓女課長產生嫌隙，李當時曾撂話「有好戲可看」，不久後洪女即在下班時間於公司外遭人埋伏，對方手持鐵棒猛K頭部，還怒嗆「我要讓你死」、「打死你」等語。當時洪女指稱是李男犯案，且賴敏男、課長劉慶杉、主任張家綺都曾出面作證，指述李有犯案動機，研判李因此懷恨在心，埋下殺機。

▲警方在槍案第一現場農場資材室採證。（圖／記者高堂堯翻攝）

據調查，李嫌就住在康建公司附近，由於曾在公司任職，對於內部運作情況熟悉，深知賴敏男每天下午都會到農場巡視，昨下午1時許，李嫌持槍到場，但卻未見到賴敏男，只見其胞弟賴鋕卿、及劉慶杉2人，當即將2人押入資材室，並以手銬反手銬住控制2人，質問「賴敏男在哪？」還要求賴鋕卿撥打電話給胞兄，要他前往農場碰面；但賴敏男當時碰巧有訪客，因此未到農場。

李嫌先持裝有消音器的手槍，朝著賴鋕卿、劉慶杉2人頭部「一人一槍」射殺後，在農場等賴敏男到來，但等了一下午都未見其現身，由於適逢下班時段，李嫌決定主動前往250公尺遠外的公司找人，趁著下班人潮門禁較鬆之際混入公司，並詢問職員「賴博士在哪？」循線找到1樓大會客室，接連將賴敏男、其女兒賴彥予、張家綺等3人射殺，隨後再騎乘死者劉慶杉機車逃離現場。

▲李嫌犯案後劫走死者機車逃逸。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方勘驗現場，尋獲5枚彈殼，死者均是頭部槍傷，嫌犯手法相當俐落，毫不拖泥帶水，足見其冷血、且殺意堅決；只是槍手李嫌要找的「頭號目標」賴敏男中槍後幸運不死，子彈並未射進大腦，而是被肌肉卡住，但射擊的強烈衝擊波也震碎顱骨，目前仍未脫離險境。

李嫌在行兇後一路往台中逃逸，並在中投公路丟棄機車，改搭計程車逃亡，目前警方研判李嫌有很高機率還停留在台中轄內，現正積極調閱監視器畫面，全力查緝李嫌到案中。

▼李嫌苦等不到賴敏男，趁著下班時間直衝往公司找人。（圖／記者唐詠絮攝）

▼農場與公司距離約250公尺。（圖／翻攝Google Maps）