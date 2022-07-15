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南投4死血案！賴敏男命危搶救中　姪子曝善行...曾捐300萬消防車

記者唐詠絮、賴文萱／南投報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨（14日）驚爆行刑式槍擊命案，短時間內釀4死，僅有81歲的創辦人兼董事長賴敏男倖存，但賴頭部重傷，目前仍在加護病房尚未脫險。賴董姪子今日前往廠區周遭巡視狀況，他受訪提到，賴博士做人很好，經常捐錢給消防隊，一台救護車300多萬都肯捐，也都有捐給國小70、80萬，強調絕對沒有金錢上問題。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，第一現場農場拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

▲第一現場農場資材室拉起封鎖線。（圖／記者唐詠絮攝）

警方調查，這名槍手身形高大精壯，身高約180公分，昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將董事長賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予、及女主任張嘉綺「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

▲▼南投縣草屯鎮康建生技公司驚爆行刑式槍擊命案釀4死，僅81歲的老董賴敏男倖存。賴董姪子受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

▲賴董姪子受訪，賴董平時做人很好，經常捐錢給消防隊、國小等。（圖／記者唐詠絮攝）

賴男姪子今前往廠區巡視園區狀況，被問及倖存的賴敏男，他強調，賴博士平常做人很好，經常捐錢給消防隊，一台救護車300多萬都捐，也會捐給國小70、80萬，做人真的很好。

至於是否槍手是否是前員工所為？賴男姪子表示，這要問廠長才知道，但他沒有看過，不知道身形怎樣，只能說很有可能。他也直言:「這次槍擊案一定是員工問題，絕對沒有金錢上問題，因為廠區經營都很完善，沒什麼問題。」

▲▼南投縣草屯鎮康建生技公司驚爆行刑式槍擊命案釀4死，僅81歲的老董賴敏男倖存。賴董姪子受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼賴董姪子今日照舊去巡視園區狀況。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼南投縣草屯鎮康建生技公司驚爆行刑式槍擊命案釀4死，僅81歲的老董賴敏男倖存。賴董姪子受訪。（圖／記者唐詠絮攝）

據悉，全案有2個現場，第一現場為農場資材室，槍手先將賴鋕卿、劉慶杉2人押入資材室中，以手銬將2人反手銬住，接著手持裝有消音器手槍，朝2人頭部「一人一槍」。

行兇後嫌犯接著從容前往公司，趁著下班門禁較鬆，直接入內詢問「賴博士在哪？」並闖入1樓大會客室朝著賴敏男、張嘉綺開槍，而賴彥予則在距離會客室約3公尺外的小房間中槍，5人均是頭部中彈，警方到場時發現4人已經明顯死亡，僅有賴敏男倖存。

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／ETtoday製）

▲死者陳屍位置圖。（圖／ETtoday製）

目前警方掌握，多年前與洪姓女課長有嫌隙的李姓前員工涉有重嫌，雙方曾對簿公堂，此次遭槍殺的賴敏男、賴鋕卿、劉慶彬還曾出庭當過證人，不排除李姓前員工因此尋仇殺人，警方目前仍全力追緝他到案。

▼農場與生技公司有一段距離，嫌犯先在農場資材室槍殺2人後，轉往公司大會客室行兇。（圖／翻攝Google Maps）

▲▼南投康建生技公司槍擊案4死，現場陳屍位置曝光。（圖／翻攝Google Maps）

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