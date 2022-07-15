一圖曝台灣天氣兩平行世界　「劇烈雨勢」轟中南部

記者李姿慧／台北報導

盛夏遇上西南風，氣象局表示，未來一周天氣只有兩大重點，就是熱和午後雷陣雨，其中北東酷熱，中南留意陣雨。

▲午後熱對流旺盛，將有劇烈雨勢。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象局預報員官欣平表示，未來一周天氣只有兩重點「熱、午後雷陣雨」，前期周末到下周一吹偏西南風，中南部地區感受比較深，北部、東半部很熱，中南部下雨時不時會發生，今早和明天清晨會有對流移入中南部平地，下雨時晴時雨，太陽來得時候很大，一陣雨過來下得比較劇烈。

北部、東半部受西南風影響，沉降作用和焚風作用，普遍溫度偏高，大台北高溫有36和37度，花東縱谷和台東部分周末到下周可能受焚風影響會到36度以上溫度，中南部雖有降雨但溫度仍偏高有32度到35度。

▲未來一周天氣懶人包。（圖／氣象局提供）

官欣平說，對流現象中南地區發展狀況，南台灣昨晚到今晨有顯著雨勢，周末到下周一依舊會出現，特別夜晚到清晨會有比較大的雨，西部在下午過後山區、東北部、北部偏台北，午後熱對流旺盛，西南風影響到下周一期間，下午午後熱對流要留意較大雨勢，特別中南部。

至於未來一周天氣，官欣平表示，天氣變化不是很大，周末到下周三受高壓變化影響，周末跟下周一高壓比較東退，整體大環境偏西南風明顯，水氣影響多些，降雨要留意；下周二和下周三高壓往西延展，下周二、下周三後高壓增強，天氣更穩定，中南部降雨偏西南風，變得比較零星，沒今、明兩天明顯，午後降雨範圍會縮小，以山區為主，但比今明兩天更穩定些。