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社會 社會焦點 保障人權

槍殺奪4命鎖定前員工行兇！　醫師解析病態人格「順我生逆我亡」

記者黃宥寧／台北報導

南投縣草屯鎮康建生技公司昨（14）日發生駭人槍擊案，蒙面兇手持滅音管手槍以行刑式槍殺，釀4死1重傷，也引起社會震驚，目前警方鎖定李姓前員工，正在追緝當中。精神科醫師楊聰財接受《東森新媒體ETtoday》訪問分析，若槍手為李姓前員工，恐是「病態人格特質」，通常自我為中心，更有著「順我者生，逆我者亡」的思路，可以說是沒良心的人。

精神科楊聰財表示，因真正蒙面槍手尚未落網，僅能以目前新聞報導作分析。他指出可分兩個概念，一、「受雇殺手」，拿錢辦事，任務指派；因槍手持滅音管手槍、手銬，目的就是「一槍結束你的生命」因此人質不會有卡彈、求救機會，整個過程都乾淨俐落。

楊聰財醫師指出，若槍手真的是李姓前員工，那真的滿可怕，就代表他擁「病態人格特質」這樣的人，有強烈要人斃命，而在臨床上個案，這種案例的人通常自我為中心、順我者生逆我者亡、有仇必報、缺乏同理心、缺乏良心。楊醫師解釋，人類腦袋有「良心中樞」通常看到噴血，心跳、血壓會馬上飆升甚至臉紅脖子粗，但這種人是做不出這樣的反應。

▼南投槍擊釀4死1傷，蒙面槍手騎車逃亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 南投槍擊，兇嫌逃亡畫面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方調查，槍手身形高大精壯，身高約180公分，初步研判為曾與公司有嫌隙的李姓前員工，其昨下午埋伏許久後趁著下班時間闖入公司後，接連將賴敏男、賴敏男胞弟賴鋕卿、課長劉慶杉、賴敏男女兒賴彥予、及女主任張嘉綺「行刑式槍決」，一人一槍、手法十分乾淨俐落，5人均頭部中彈，僅有賴敏男存活，但傷勢相當嚴重，目前仍在醫院觀察，尚未脫離險境。

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