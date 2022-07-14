　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北落實行動治理前進三芝　侯友宜聚焦區內觀光發展

▲新北落實行動治理前進三芝 侯友宜聚焦區內觀光發展。（圖／新北市民政局提供）

▲新北落實行動治理前進三芝，侯友宜聚焦區內觀光發展。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（14日）率市府團隊至三芝區與里長進行面對面座談，會中討論區內觀光發展、雙灣自行車道海濱路線延伸及農業灌排改善等議題。侯市長感謝里長共同為地方建設打拚，也同時感謝里長們疫情期間協助區公所各項防疫工作，落實為民服務的精神。

三芝區長王立文先就市府近期重大市政成果簡報，包括完成海上觀景平台、興華驛站、天幕籃球場等，108至111年共計改善河川整治36處、道路養護177處、4間市民活動中心整修，另新設自行車公園及整修5座公園，而民生重要簡易自來水設施新設及汰換管線也達2萬公尺。

座談會中，錫板里長陳燕國針對三芝區觀光發展提出建議，提議海灣公園增設停車場、設置農漁銷售中心及露營區、新增遊憩設施、闢建跨河橋梁及自行車道等。對此，侯友宜指示農業、觀旅及交通局等相關局處評估規劃有效利用公共空間，並與中央溝通及合作，促進北海岸觀光及產業發展。

▲新北落實行動治理前進三芝 侯友宜聚焦區內觀光發展。（圖／新北市民政局提供）

古庄里長葉秋蓮提議雙灣自行車道海濱路線延伸案，王立文表示，因規劃路線因涉及多處私人土地，北觀處多次與公所及地主辦理會勘協調，待年底前辦理地籍重測工作完成後，北觀處將再確認開闢路線，預計將沿海岸植被邊緣新建自行車道約1.1公里，將來民眾騎乘於雙灣自行車道不但更安全，更可同時欣賞三芝絕美浪漫的蔚藍海岸。

另外，福德里長郭萬和過去提案整建錫板溪灌溉溝渠，有相當成果，水利局表示，目前已完成錫板溪4條灌溉溝渠二期工程，計約1600公尺，第三期工程已將計畫提送中央農水署，如審核通過，將再施作福德里及錫板里約1740公尺區域灌排，受益面積約11.9公頃，提供農民穩定的灌溉用水。

侯友宜也感謝里長、公所及里幹事於疫情期間，在第一線奮戰付出，面對地方事務，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求。市府會用最快的速度回應民意，涉及中央權責部分積極聯繫溝通，能處理的就馬上處理，不能處理的當面回應並協調，找出最佳解決方式。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，三芝區計提案63案，已完成61案，執行率達96%；將持續以「跑在第一線，做在你之前」的積極態度，努力為市民解決問題。

【更多新聞】

►林右昌坐鎮基隆輔選蔡適應接棒　全力支持深度參與雙北選戰

►「記得晚上要回來唷」　渣男連發私密照恫嚇前女友下場曝

►快訊／基隆警局長劉耀欽提早退休　7／16生效為警界投下震撼彈

►林右昌確診「狂飆汗床單濕透」　整晚沒睡...發燒畏寒樣樣來

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
米其林指南公布7月「新入選餐廳」　台中最難訂餐廳上榜
生技公司4死1傷爆是「塞港釀殺機」！鄰居驚訝：沒聽說他跟人結
超兇YouTuber試穿大尺度睡衣　「下秒正面爆開」
快訊／美股開盤「道瓊下殺500點」　市場憂慮升息幅度加大
「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭行刑式槍決　菇蕈類權威擁4項專利
幕後／誰來接陳時中？「2要求」要能做到　人選讓執政團隊傷腦筋
「他胯下長滿蟲」遭疑亂搞！真相曝...只抱抱也會中　數週就上

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北五股「水碓公園」城市覓徑　隱藏在後山綠色秘密基地

新北落實行動治理前進三芝　侯友宜聚焦區內觀光發展

與疫共存！新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

髒亂地大變身！三芝區新庄自行車公園及天幕籃球場歡喜啟用

網友揣測引困擾　鄭寶清「信賴」大看板拆了！

玉山國家公園Youth Camp落幕　高中學子團隊合作登主峰

客家花布相框富創意　屏科大師培中心挑戰線上營隊

台灣好行埔里線今通車　刷電子票證享全票半價優惠9／30截止

車輪卡沙地空轉　霧鹿警長使1絕招...四驅車拉繩索助脫困

桃園+2813　市府：居家照護案完成率達99.2%

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

2娃超跑開到半路沒電！　爺開油壓車「拖回」救援

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

新北五股「水碓公園」城市覓徑　隱藏在後山綠色秘密基地

新北落實行動治理前進三芝　侯友宜聚焦區內觀光發展

與疫共存！新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

髒亂地大變身！三芝區新庄自行車公園及天幕籃球場歡喜啟用

網友揣測引困擾　鄭寶清「信賴」大看板拆了！

玉山國家公園Youth Camp落幕　高中學子團隊合作登主峰

客家花布相框富創意　屏科大師培中心挑戰線上營隊

台灣好行埔里線今通車　刷電子票證享全票半價優惠9／30截止

車輪卡沙地空轉　霧鹿警長使1絕招...四驅車拉繩索助脫困

桃園+2813　市府：居家照護案完成率達99.2%

陳美鳳曾花6千萬甩夫　前輩吐真言「不要有鴕鳥心態」

生技公司4死1傷疑是「塞港釀殺機」！鄰居驚訝：沒聽說他跟人結怨

林智勝逆轉2分彈！300轟M7　味全龍終止對猿3連敗

紅毯主持太好...黃宣回歸歌手身份：有什麼不軌都是想像　

「台灣牛樟芝之父」賴敏男遭行刑式槍決　菇蕈類權威擁4項專利

快訊／美股開盤「道瓊下殺500點」　市場憂慮升息幅度加大

新北五股「水碓公園」城市覓徑　隱藏在後山綠色秘密基地

易遊網國旅補助今開搶！名額1小時搶光：爭取加碼額度中

寵粉錯了嗎？工作人員飆罵：他x的快點！　《怪奇物語》艾迪哭了

夏季掉髮多別慌！皮膚科醫師：天熱易落髮，多和「4原因」有關

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

台南海水淡化廠興建環評過關

男模帥哥詐騙又來了

電動自行車11月起須掛牌上路　酒駕超速均罰

南警6個月取締大型車8項違規188件

台南善心企業捐贈救災護目鏡

台中30年麥當勞晚間正式熄燈

屏東空中嘉年華活動7/22登場　邀民遨遊天際

新竹市立棒球場開幕戰　阿爆、動力火車接力開唱

媽祖起駕　地瓜球雪乳闆娘怨「人潮明顯少」

嘉義民雄金龍製香廠火警　濃煙不斷

屏東林管處小花蔓澤蘭快閃收購　每公斤5元

南消五大隊實施三井OUTLET消防安檢

桃園最大餐飲企業嘉義設廠　翁章梁有期許

淡水漁樂趣「三芝浪漫灣」開跑

更多熱門

相關新聞

新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

疫情改變市民生活模式，也激盪公部門施政新思維，新北市政府民政局長柯慶忠13日於市政會議以「疫情下的民政服務」為題，簡報民政體系三年來防疫成果，及防疫困境中引進智慧系統，落實視訊行動治理、市民活動中心E化、戶政數位報名、宗教科技傳法、線上祭拜，以及納骨塔選位順序抽籤平台等6大智能管理。

國中女搭公車被大叔騷擾　3乘客制止慘被痛毆

國中女搭公車被大叔騷擾　3乘客制止慘被痛毆

林佳龍投入新北選戰　王世堅指侯友宜踢到鐵板：不敢嘻嘻哈哈了

林佳龍投入新北選戰　王世堅指侯友宜踢到鐵板：不敢嘻嘻哈哈了

快訊／恩恩案中央稱「有不合常理」　衛生局6點回應：沒有矛盾之處

快訊／恩恩案中央稱「有不合常理」　衛生局6點回應：沒有矛盾之處

林口交流道吵不停！林佳龍難過　侯友宜：就事論事「關係不會變」

林口交流道吵不停！林佳龍難過　侯友宜：就事論事「關係不會變」

關鍵字：

新北三芝行動治理侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

康建生技5人遭關廁「行刑式槍殺」

「有急事找你」iPhone狂收訊息　網曝1招：有效

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

康建槍擊案4死　創辦人搶救中

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

許藍方駁不倫被法院打臉！

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

減肥成功保費最高減8折！　國泰人壽首創減肥險

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面