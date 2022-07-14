▲新北落實行動治理前進三芝，侯友宜聚焦區內觀光發展。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜今（14日）率市府團隊至三芝區與里長進行面對面座談，會中討論區內觀光發展、雙灣自行車道海濱路線延伸及農業灌排改善等議題。侯市長感謝里長共同為地方建設打拚，也同時感謝里長們疫情期間協助區公所各項防疫工作，落實為民服務的精神。



三芝區長王立文先就市府近期重大市政成果簡報，包括完成海上觀景平台、興華驛站、天幕籃球場等，108至111年共計改善河川整治36處、道路養護177處、4間市民活動中心整修，另新設自行車公園及整修5座公園，而民生重要簡易自來水設施新設及汰換管線也達2萬公尺。



座談會中，錫板里長陳燕國針對三芝區觀光發展提出建議，提議海灣公園增設停車場、設置農漁銷售中心及露營區、新增遊憩設施、闢建跨河橋梁及自行車道等。對此，侯友宜指示農業、觀旅及交通局等相關局處評估規劃有效利用公共空間，並與中央溝通及合作，促進北海岸觀光及產業發展。

古庄里長葉秋蓮提議雙灣自行車道海濱路線延伸案，王立文表示，因規劃路線因涉及多處私人土地，北觀處多次與公所及地主辦理會勘協調，待年底前辦理地籍重測工作完成後，北觀處將再確認開闢路線，預計將沿海岸植被邊緣新建自行車道約1.1公里，將來民眾騎乘於雙灣自行車道不但更安全，更可同時欣賞三芝絕美浪漫的蔚藍海岸。

另外，福德里長郭萬和過去提案整建錫板溪灌溉溝渠，有相當成果，水利局表示，目前已完成錫板溪4條灌溉溝渠二期工程，計約1600公尺，第三期工程已將計畫提送中央農水署，如審核通過，將再施作福德里及錫板里約1740公尺區域灌排，受益面積約11.9公頃，提供農民穩定的灌溉用水。



侯友宜也感謝里長、公所及里幹事於疫情期間，在第一線奮戰付出，面對地方事務，首要任務就是解決問題、滿足民眾需求。市府會用最快的速度回應民意，涉及中央權責部分積極聯繫溝通，能處理的就馬上處理，不能處理的當面回應並協調，找出最佳解決方式。



民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，三芝區計提案63案，已完成61案，執行率達96%；將持續以「跑在第一線，做在你之前」的積極態度，努力為市民解決問題。

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