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與疫共存！新北民政引進6大智能管理　系統服務再精進

▲與疫共存！新北民政引進6大智能管理 系統服務再精進。（圖／新北市民政局提供）

▲與疫共存！新北民政引進6大智能管理。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

疫情改變市民生活模式，也激盪公部門施政新思維，新北市政府民政局長柯慶忠13日於市政會議以「疫情下的民政服務」為題，簡報民政體系三年來防疫成果，及防疫困境中引進智慧系統，落實視訊行動治理、市民活動中心E化、戶政數位報名、宗教科技傳法、線上祭拜，以及納骨塔選位順序抽籤平台等6大智能管理，將疫情危機化為數位轉型的契機。

柯慶忠指出，疫情以來，新北市確診亡者已逾1800位，盡速火化的防疫規定讓許多家屬內心哀慟難以消解，市府將心比心，規劃17日 於三重綜合體育館辦理大型超薦祈福法會，期能讓生者心安，亡者靈安。

柯慶忠說，秉持「跑在第一線，做在你之前」精神，疫情期間民政局持續透過行動市府、區政行動治理、里長里幹事聯繫會報、宗教行動服務、兵役巡迴說明及戶政行動治理等6管道了解疫情下民瘼之苦，並思考精進作為。

侯友宜對此肯定並表示，市府團隊要以利民、便民、愛民的新三民主義作為照顧百姓的守則，只要是地方期盼，就是最要緊的事，侯友宜說，「新北市做大事，但對地方小事絕不小視」，尤其身在數位時代，更要思考如何以效率方式便利民眾生活的方方面面。

▲與疫共存！新北民政引進6大智能管理 系統服務再精進。（圖／新北市民政局提供）

民政局表示，在公有場館部分，除將市民活動中心於疫情封閉期間緊急作為熱區防疫中心、社區篩檢站、疫苗接種站及異地辦公處所就近部署，為讓民眾疫後使用更便利，同時施工裝設冷氣控管系統，截至目前已設置346間，裝設率近7成，節電成效顯著。

地方服務方面，則強化行動里幹事、里鄰長及社區管委會等在地力量全體防疫，里鄰長透過里政和生活圈LINE群組通報回饋，全心投入居家檢疫、物資救助及里鄰關懷工作，管委會更與衛政合作，結合視訊醫療及電話問診服務，用科技讓有需要的市民即時得到照顧。截至今年6月已逾百萬人次受益，里鄰社區自我守護能力大幅提升。

清明期間，民政局也積極強化線上祭祀系統升級，打造19座公立納骨塔現場追思實境，並推出全新環保葬影音追思功能，自去年上線以來，瀏覽已逾74萬人次；同時打造納骨塔選位順序抽籤線上平台，以避免人潮聚集染疫風險。

此外，宗教團體部分，除宮廟防疫有成，長年與市府合作植存環保葬的法鼓山基金會運用Google Meet視訊科技推出佛事諮詢及臨終關懷助念、土城慈法禪寺也與民政局粉專合作線上祈福慶佛誕；新北年度聯合婚禮因應疫情即刻改採線上報名，並以網路直播方式公開抽出百對新人；民政體系在面對疫情衝擊，時刻思變因應方式，拚防疫、也拚市政順利推展。

為圓滿確診亡者身後事，新北市將於17日辦理大型超薦祈福法會，與財團法人靈鷲山佛教基金會共同執行，侯友宜將率市府團隊及區公所與會，並邀議員及里長參加，迎請法師領眾恭誦《藥師經》、佛前大供，向藥師佛祈願護佑新北；瑜伽焰口法會也將以108桌供品使亡者飽食，並使其聽聞經文正法，前往極樂淨土。

柯慶忠說，本次法會108桌白米、冬粉、醬油、餅乾及罐頭食品等供品市值近70萬元，規劃法會結束後捐給社會局、三重區公所及社福團體提供弱勢族群，傳達社會溫暖大愛。法會自下午1點開放民眾上香，另於民政局粉專「新北民政保平安」、靈鷲山網路電視台及靈鷲山YouTube線上直播，讓無法到場的市民也可線上共禱。

「彌平生者傷痛，給予支持力量是市府的職責所在。」侯友宜感謝民政局站在家屬角度著想的用心安排，除了周日將舉辦大型法會，讓在繁瑣防疫規定下只能簡易送終的往生者能夠安靈，此外，民政局特別在三峽火化場設置祝禱區，每天清晨就開始為前一天的確診往生者誦經祝禱，這項貼心舉措，溫暖了所有家屬的心。

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