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社會 社會焦點 保障人權

國中女搭公車被大叔騷擾15分鐘　3乘客出言制止...慘被痛毆爆血

記者陳雕文／新北報導

新北市一名45歲男子本月5日下午1點多，在新店某公車上疑似對女國中生言語騷擾長達15分鐘，見女學生想下車還擋住去路，其他乘客見狀出言制止，男子竟情緒失控動手攻擊乘客！一共有3人被揍（2男1女），公車司機發現異狀，第一時間把車停到建國路227號，並協助壓制男子，隨後報警處理。

▲▼騷擾。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲熱心乘客跟司機表示，有女學生被騷擾！（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，45歲郭姓男子（有毒品、傷害等前科）當時在車上一直找女學生搭話，直到女學生要下車，郭男還刻意擋住去路，前後騷擾約15分鐘，引起其他乘客注意，後來郭男情緒失控，對出言制止的乘客動手攻擊，目擊民眾還說，其中一名熱心阿伯被打到流鼻血。

▲▼騷擾。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲被指控騷擾女學生的白衣男子，失控揮拳攻擊，一名阿伯逃下車仍被揍到流鼻血。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來郭男住在台北，經常在北市文山、新店區活動，平時都是搭乘同一班公車去耕莘醫院治療毒癮。案發當時，車上大約有20人，乘客見狀提醒司機，司機立即把車停到路邊，再協助乘客壓制郭男並報警。

新店警方到場時，與郭男發生肢體衝突之乘客已先行離去，郭男在現場情緒仍十分激動，員警通知衛生單位認定應予強制送醫，並由消防人員將其強制載往慈濟醫院接受治療。本案對造當事人迄今尚未對郭男提出告訴，已將相關資料留存備查。

▲▼騷擾。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼司機趕緊把車停路邊，協助壓制男子並報警、通報總公司。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼騷擾。（圖／記者陳雕文翻攝）

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