幕後／誰來接陳時中？「2要求」要能做到　人選讓執政團隊傷腦筋

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／陳時中卸任誰來接？「2要求」能做到才頂得住　人選讓執政團隊傷腦筋

▲▼陳時中14日正式請辭衛福部長，並出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部長陳時中13日獲得民進黨徵召代表參選台北市長，14日在行政院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官的工作。儘管內閣團隊有重大調動，但防疫工作的延續仍是行政院長蘇貞昌的優先考量，因此會等找到接任人選後，再行批准辭呈。黨政人士透露，在疫情逐漸走向收尾階段的時候，接任人選在具備領導防疫的專業權威外，也要能處理繁複、政治性不低的公衛系統管理，2條件綜合起來，讓人選安排顯得棘手。

由於國內的新冠肺炎疫情進入收尾階段，將逐步朝疫後正常生活邁進，也讓領導防疫工作2年多的陳時中有機會轉換跑道。儘管如此，後續的防疫挑戰仍不少，病毒不斷變種，Omicron變異株BA.4、BA.5在國際延燒，攸關國門放寬的規劃進程；此外，國人殷殷期盼的國內解封措施要如何規劃，穩健且兼顧疫情，也考驗下任衛福部長的智慧。

考量到衛福部長業務內容的性質，為避免爭議以及政策推動順暢，用人上多會以低政治敏感性、各黨派都可以接受的人選。且因為疫情讓部長一職受到放大鏡檢驗，人選本身特質也相當重要，需能扛得住砲火，且要身段軟、有處理政治議題的手腕。

衛福部長的工作除了領導防疫外，還有不少其他業務，從公衛政策的制定到福利制度擬定等，近期就有爭吵多年的健保部分負擔費的調整案討論，推動的進度都將由下一任部長接續。

▲▼陳時中14日正式請辭衛福部長，並出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

另外，過去因疫情關係，以4年為1輪分批執行的醫院評鑑自2020年起停辦，讓醫療人員專心防疫；如今，逐步恢復正常生活後，全國醫院評鑑預計明年重啟。在歷經超過2年的緊繃防疫工作後接著執行評鑑考核，預期會引起不少的反彈、怨言，也考驗新任部長處理的智慧。

根據衛福部規劃，新一輪的醫院評鑑將著重在醫院防疫應變措施，如院內分艙分流、外包人員管理等，一旦有院內感染，該如何讓服務量能降載甚至清零計畫，盼讓防疫措施常態化。

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