嗆陳時中變「高端市長」　賴士葆：誇言要扛責任「先為落跑道歉」

▲立法院國民黨團召開「陳時中指揮官防疫失敗！落跑選市長！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

日前以「政務官體系是自由業」回應外界「落跑」質疑的衛福部長陳時中，14日將正式向行政院請辭。對此，國民黨立法院黨團召開記者會，怒批陳時中要為選舉所拋下的防疫責任向全民下台、道歉，國民黨立委賴士葆更質疑「萬一真不幸讓他選上台北市長，台北市不就高端化？陳時中豈不就是從高端部長變成高端市長？」

記者會中賴士葆狠嗆，「陳時中丟下疫情指揮官落跑去選台北市長，然後說『有責任，我來扛』，其實國人都看得很清楚，陳時中的防疫成績就是『將帥無能、累死三軍、害死百姓』。從去年初阻擋疫苗採購，要不是鴻海郭董等民間團體親自前往總統府見總統蔡英文，會有1500萬劑BNT疫苗嗎？」更坦言說，陳時中阻擋疫苗進口的目的，就是為了高端疫苗。

賴士葆回想去年「311」諾富特事件導致疫情大爆發時，他很想知道「陳時中當初說會扛責任，結果扛了甚麼責任？政務官唯一的責任就是下台，陳時中有下台嗎？連道歉都沒有，到現在還夸夸而談自認防疫成績還不錯，哪有如此厚顏無恥的政務官？」

不僅賴士葆，國民黨團總召曾銘宗也指出，「彭博社6月29日公布53個經濟體中，台灣排名52名，只贏過俄羅斯，是不是證明了陳時中的防疫政策失靈、失能，難道不要向國人道歉？」他也強調，國民黨團要求陳時中兌現「責任來，我就扛」扛起防疫失敗的責任：為防疫失能、失靈下台、道歉。