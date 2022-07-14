陳時中民調吻合「神秘會議紀錄」？蔣萬安：民調機構背景會影響結果





▲蔣萬安參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

年底台北市長選舉三腳督就定位，近日一份民調顯示，無黨籍的黃珊珊與國民黨參選人蔣萬安在民調上呈現拉鋸，第三勢力威脅藍營基本盤。對此，蔣萬安今（14）日表示，民調機構的背景也會影響做出來的結果，話中有話。

近日英系智庫「台灣世代教育基金會」研究員白邦廷擔任聯絡人的「雨晴民調公司」，釋出一份針對北市長支持度民調數據，引起討論。該民調結果顯示三人支持度分別為，陳時中25.8%、蔣萬安21.8%、黃珊珊18.8%。

對此，蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲根據上週外流的「屠龍計畫」會議紀錄比對，近日綠營動作及民調內容吻合「一、民進黨全代會前擬透過民調，把陳時中變台北市最強除了要贏過林佳龍。二、操作棄蔣保黃，讓黃珊珊民調接近蔣萬安。」尤其，黃子哲透過經濟部商工登記資料庫中查詢該公司，卻無任何登記資料。

對此，蔣萬安上午赴華山文創基地參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」 會前受訪指出，各間民調大家都可以參考，也看到有越來越多民調機構，但民調機構的背景也會影響做出來的結果；對他來講，就是持續讓自己維持在市民心中最高選擇的位置，一步一腳近爭取民眾支持。

蔣萬安指出，民調持續領先的時候，他一樣踩穩腳步，有信心但絕不鬆懈，而選舉剩下的時間，團隊將會按照自己的步調和節奏，會把很多符合市民需求、讓市民有感的具體市政願景提出來，持續在基層與民眾互動。

此外，針對北市府宣布恢復停發6年的重陽敬老禮金，但被「打8折」。對此，蔣萬安則承諾，未來若能當選市長，一定會在遵守財政紀律及檢討相關預算分配之下，將重陽敬老金補足1500，完成原本對長輩的尊重。