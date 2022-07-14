　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中民調吻合「神秘會議紀錄」？蔣萬安：民調機構背景會影響結果

▲蔣萬安參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

▲蔣萬安參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」。（圖／蔣萬安競選辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

年底台北市長選舉三腳督就定位，近日一份民調顯示，無黨籍的黃珊珊與國民黨參選人蔣萬安在民調上呈現拉鋸，第三勢力威脅藍營基本盤。對此，蔣萬安今（14）日表示，民調機構的背景也會影響做出來的結果，話中有話。

近日英系智庫「台灣世代教育基金會」研究員白邦廷擔任聯絡人的「雨晴民調公司」，釋出一份針對北市長支持度民調數據，引起討論。該民調結果顯示三人支持度分別為，陳時中25.8%、蔣萬安21.8%、黃珊珊18.8%。

對此，蔣萬安辦公室議題小組召集人黃子哲根據上週外流的「屠龍計畫」會議紀錄比對，近日綠營動作及民調內容吻合「一、民進黨全代會前擬透過民調，把陳時中變台北市最強除了要贏過林佳龍。二、操作棄蔣保黃，讓黃珊珊民調接近蔣萬安。」尤其，黃子哲透過經濟部商工登記資料庫中查詢該公司，卻無任何登記資料。

對此，蔣萬安上午赴華山文創基地參觀「普立茲新聞攝影獎80週年展」 會前受訪指出，各間民調大家都可以參考，也看到有越來越多民調機構，但民調機構的背景也會影響做出來的結果；對他來講，就是持續讓自己維持在市民心中最高選擇的位置，一步一腳近爭取民眾支持。

蔣萬安指出，民調持續領先的時候，他一樣踩穩腳步，有信心但絕不鬆懈，而選舉剩下的時間，團隊將會按照自己的步調和節奏，會把很多符合市民需求、讓市民有感的具體市政願景提出來，持續在基層與民眾互動。

此外，針對北市府宣布恢復停發6年的重陽敬老禮金，但被「打8折」。對此，蔣萬安則承諾，未來若能當選市長，一定會在遵守財政紀律及檢討相關預算分配之下，將重陽敬老金補足1500，完成原本對長輩的尊重。

►幫牙齒開美肌！用這款牙膏就對了

ET快訊
2加油員顧聊天「超加」532元　女車主傻眼：我要認衰補足？
109年來只有6人做到！大谷翔平狂破紀錄　下一個挑戰棒球之神
王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機
快訊／山上徹也媽媽首發聲！　絕口不提統一教
指揮中心公布「確診死亡-1」　羅一鈞曝原因
40多歲女睡夢中過世後才知染疫　「無慢性病、打3劑疫苗」死因
快訊／今本土+27597！新北4718例最多　各縣市確診分佈
快訊／今增89死！　本土+27597
LIVE／陳時中請辭待批准　指揮中心最新說明
「超級月亮」大滿潮！　台南驚見海水倒灌
「海豹部隊」成員突暴斃！身高190耶魯金童撐過「地獄周」咳血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳時中請辭　蔣萬安：放棄防疫責任就別用中央資源選舉

不甩深藍怒火？朱立倫擬8月赴日參加安倍國葬　他證實內部規劃中

快訊／辭衛福部長參戰北市　立委曝光「陳時中10大金句」

陳時中新書大讚盧秀燕　地方人士曝：賴清德也曾讓蔡其昌很尷尬

「不可能讓現任市長不顧疫情」　朱立倫：綠營北北桃三都全面落跑

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋竟被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機「掰掰157」

陳時中民調吻合「神秘會議紀錄」？蔣萬安：民調機構背景會影響結果

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

囂張姐國道騎機車狂飆　蛇行、鑽縫甩4警車逃逸

鬥牛？騎機車逆向飆國道　見警揮旗攔阻「直接撞開」

見眼熟嫌犯：阿德～想你餒　花蓮警「搏感情式」路邊逮人

阿公摸車喊手痛討3千　他調監視器才知被碰瓷

汽車被當「移動野餐墊」　猴坐引擎蓋狂嗑餅乾！

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

王世堅送柯文哲「往台東單程車票」　車次、車號有玄機「掰掰157」

陳時中民調吻合「神秘會議紀錄」？蔣萬安：民調機構背景會影響結果

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

朱立倫擬赴日參加安倍國葬　林飛帆讚：對台灣是好的發展

陳時中請辭　蔣萬安：放棄防疫責任就別用中央資源選舉

王鴻薇釋截圖控林智堅親信施壓大學　林芸帆駁：沒不可告人之處

考試院修法放寬參與典試工作比例　各組專家不得超過總人數2分之1

電價漲釀物價上升！56.7%不滿蔡英文　6成不贊成能源政策

「不顧林口需求」惹議！　新北攤時序再嗆：林佳龍當時早離開交通部

《花千骨》拍電影版…白子晝是台灣演員！造型挨酸「沒仙氣，很接地氣」

陳時中稱對手「青年才俊」　喊話各提政見：讓台北市選民做選擇

全台唯一！長榮航空奪「全球二十大最佳航空公司」第八名

羊駝剃光毛！瞬間消風秒變「長脖子貴賓」...網笑：太神奇啦

朱俐靜強打精神最後錄影　陳漢典慟：完全看不出來她生病

馬尾熱褲女臉書PO文賣快篩　警佯裝大盤約面交...她辯不知違法

3好友咖啡廳「比手語」聊太嗨　「動作太大」路人誤會打架了

基隆+427！全市專責病房收治54人　林右昌：空床率53.4%

快訊／1個月2次工安意外！職安署下令：大潭電廠高空作業全面停工

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

政治熱門新聞

陳時中今辭衛福部長　內定薛瑞元接任

周玉蔻怒了！　狠嗆「焦糖哥哥」先好好讀書

「焦糖哥哥」操刀陳時中社群　他曝綠營基層炸鍋「恐撐不過24小時」

淡水蔡依林有對手！　「龜山蔡依林」出來選了

ET民調／綠營支持者歸隊！陳時中民調回溫　和蔣萬安差距僅剩5.3%

國安基金首次「萬點以上」入場護盤！他看1關鍵嘆：悲哀

蔡炳坤被攻擊喝酒才中風　真相曝光

桃園市長最新民調！林智堅遭張善政超車

爭取戰桃園失利　鄭寶清掛「信賴」看板惹議

快訊／新黨衝國民黨砸雞蛋　蛋被員警秒速「列管」氣炸爆推擠

烈嶼駐軍槍殺越南難民　監院促請研擬上訴

快訊／辭衛福部長參戰北市　立委曝光「陳時中10大金句」

陳時中新書讚盧秀燕　地方人士曝：賴清德也讓蔡其昌很尷尬

焦糖第一槍開砲「館長」陳之漢　徐巧芯諷刺：神操盤、時中穩了

更多熱門

相關新聞

陳時中請辭　蔣萬安：放棄防疫責任就別用中央資源選舉

陳時中請辭　蔣萬安：放棄防疫責任就別用中央資源選舉

針對民進黨台北市長參選人陳時中今日請辭衛福部長職位，國民黨台北市長參選人蔣萬安今（14）日表示， 陳時中既然決定要放棄防疫責任來參選，未來就不要運用執政的行政資源進行選舉。

仍有衛福部長身分　陳時中：私人、選戰行程會請假

仍有衛福部長身分　陳時中：私人、選戰行程會請假

卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

卸指揮官拚市長選戰　陳時中：仍掛心、也關心指揮中心

陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人

陳時中競選團隊漸成形：莊瑞雄、林楚茵任發言人

防疫表現打幾分？陳時中自認有及格

防疫表現打幾分？陳時中自認有及格

關鍵字：

蔣萬安2022台北市長選舉陳時中黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

中華電信寄限定簡訊！499吃到飽方案曝

台首大停招、7月底前辦說明會助學生轉學

「蛋黃酥界愛馬仕」遭秒殺轉賣！陳耀訓道歉了

無性生活7年！穿性感睡衣色誘…尪卻躲開

騎機車衝國道狠甩紅斑馬　囂張姐身分曝光

陳為民掩面痛哭悼朱俐靜！陶晶瑩淚曝：她走得很安詳

即／國道「囂張姐」抓到了　現身台中機場被逮

沒開冷氣！內行靠「1神物」：涼到靠北又助眠

肝功能正常卻罹肝癌...醫見她「愛吃堅果」懂了

她偷領2000萬「借弟弟買房」　老公刷簿吐血

即／國道「囂張姐」衝台中機場　停留7小時原因曝

快訊／3人正在等公車…竟被暴衝轎車撞飛！1人失去心跳

黑絲襪重機女追撞「360度重摔」蓋棉被：一堆酸民

「綠水鬼」摘掉10分鐘　他吃一餐70萬慘飛

朱俐靜追思會佈置曝光！ 好友Lulu率先抵會場弔唁

更多

最夯影音

更多
尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤

尪長途跑車賺錢難陪家人...　帶兒等他下班收閃燈回應❤
比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

比莉親老外20次翻臉罵人　講「內褲卡衛生紙」狂笑...賈靜雯救場

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

錢薇娟嗆江宏傑「先贏郭泓志再贏我」　郭喊話聯合「別讓錢姐太囂張」

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

彭佳慧聞好友黃嘉千婚變　哼《關你屁事啊》嗆辣回應！

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

黑絲襪重機辣妹撞前車　翻一圈倒頭栽重摔路面

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面