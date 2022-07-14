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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「焦糖是看熱鬧的」　他透露陳時中真正操盤手：可複製2014白色旋風

▲▼陳時中14日正式請辭衛福部長，並出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲陳時中14日正式請辭衛福部長。（圖／記者陳家祥攝）

記者杜冠霖／台北報導

衛福部長陳時中昨正式獲徵召參選台北市長，傳出參選台北市議員失利的「焦糖哥哥」陳嘉行操盤網路團隊，但他則指自己只是做管理社群、小編工作，對此，媒體人黃揚明表示，有些選舉外行咖，自以為被邀請加入團隊，就自稱「操盤手」，但真正的「操盤手」是隱身幕後，曾有「柯辦林志玲」稱號的林錦昌就是一個很好的案例。

對於焦糖說法，陳時中上午於行政院會後記者會表示，整個團隊昨天中執會才通過徵召，團隊建置還在成形，「說誰是操盤手，沒有這樣情況」，不過他歡迎很多年輕人幫忙，大家一起來打拚。

至於陳時中背後操盤手究竟是誰，黃揚明表示，有些選舉外行咖，自以為被邀請加入團隊，就自稱「操盤手」、「指揮官」，這種笑話，大家看看笑笑就好。在許多經典選戰當中，很多真正的「操盤手」是隱身幕後，絕對不會浮上檯面，有些是個人利益考量，有些則是不希望高調引發關注。

黃揚明指出，曾有「柯辦林志玲」稱號的林錦昌就是一個很好的案例。在2014年的台北市長選戰中，到了勝選後，姚立明才在訪談中透露「柯辦林志玲」是該選戰中的關鍵操盤手。

2014年林錦昌被蔡英文指派協助柯文哲選北市長，之所以化名「柯辦林志玲」保持神秘；有柯營人士透露，在選戰中，林不想讓自己綠營色彩影響柯文哲，因此堅持柯營以「林志玲」稱呼他。盡可能減少「林錦昌」3字亮相機會。

而姚立明也曾透露，「志玲姐」是柯辦真正的大頭腦，就連選前的民調數字，也都只有「志玲姐」與柯兩人關起門來討論，「我是被告知結果」。姚指出，包括「墨綠說」、「推倒高牆」、「One City One Family」等名詞，以及在辯論中堅持「公民提問」，甚至是柯拿出葛特曼律師回函等橋段都出自柯辦林志玲。

黃揚明表示，當時柯文哲團隊有許多民進黨內經驗豐富的選戰好手，論文稿、策略有洪智坤和張益贍，檯面上有姚立明、李應元主持競選辦公室等，但林錦昌能忍到選戰告一段落才曝光，實屬不易。

黃揚明指出，林錦昌在2014的柯文哲台北首戰，確實扮演了「軍師」角色。但這次，陳時中一參選，團隊就冒出了一堆名單，但多數是看熱鬧、幫圍事的，不是真正的核心操盤。

對於陳時中背後操盤手，黃揚明表示，在半個多月前，綠營內部傳出，陳時中選北市要靠「洪國明」操盤，很多人一時之間反應不過來，反問「洪國明」是誰？這才知道「洪國明」不是一個人，而是「洪」耀福、黃承「國」、陳「明」文這三個英系指標人物的合稱。

黃揚明指出，英系不是只有「洪國明」3人，但真正的媒體行家要觀察的應該是，到底文宣策略、陳時中的人設會由誰操刀？近期傳出，幫陳時中的仍是那位「林志玲」，這不是他第一次被點名。

黃揚明表示，今年4月，就曾有媒體報導林錦昌協助陳時中籌組競選團隊，當時仍是文化總會祕書長的林錦昌8字嚴正駁斥：「莫名其妙，與我無關。」但6月底，林錦昌已從文總離職。

林錦昌6月離職時曾表示，1992年因緣際會參與政治相關事務，至今已屆滿30載，從在野到台北市政府、總統府、國安會、行政院，歷經3次政黨輪替，應該可以算是「服役期滿」，未來也無意任何政治相關職務。

黃揚明指出，林錦昌對投入選舉一向低調以對，但空穴不來風，有一說法是他將督導民進黨雙北選戰的文宣攻勢，但身為派系領袖的林佳龍恐不易接受「另有高人」，而從未參選過的陳時中團隊若有林錦昌指點迷津，或可複製2014的白色力量旋風。

黃揚明認為，藍營人士常以陳時中高舉酒杯應酬的照片戲稱他是「派對咖」，那麼派對咖的孔明究竟在何處？或許會是近期政壇的熱門話題。

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