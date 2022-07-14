放心將台北市交給陳時中？　柯文哲：空降不容易！至少會脫節2年

記者袁茵／台北報導

各政黨積極佈局年底選舉人事佈局，首都台北市被視為兵家必爭之地，民進黨徵召衛福部長陳時中參選，引發外界熱議。被問到是否放心陳時中治理台北市？有意參選台北市長的台北市副市長黃珊珊直言，應先給台北市民交代；而台北市長柯文哲則認為，「一般空降（的人）不容易，至少會脫節兩年。」

柯文哲14日赴台北市議會進行施政報告，新黨台北市議員李慶元表示，2020年發生新冠肺炎疫情之後，台灣一共發生3項之亂，先不提突發狀況的口罩之亂，但疫苗之亂、快篩之亂和兒童疫苗之亂，身為指揮官的陳時中連自己醫療專業都無法搞好，間接導致民眾中重症、病故，是否放心將辛苦經營8年的台北市交給陳時中？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

黃珊珊回應，不管任何人要來治理這個城市，首先要先把這個城市的市民放在第一位，從防疫一開始，從中央到指揮中心有很多發言，包括衛福部政務次長石崇良說萬華是疫情破口、台北市不匡列和不疫調等言論，她都沒看到陳時中對台北市有任何話，「我覺得要先跟台北市民交代」。

柯文哲則說，其實台北市政要花時間才能有辦法弄清楚，「一般空降的不太容易，單單那個局處要搞清楚，就要很長時間。」若一般沒訓練、沒準備，「至少會脫節2年才能來搞清楚。」

最後，黃珊珊強調，這城市很大、局處很多、業務很龐雜，就像是柯文哲說的，她當了20年議員後到台北市仍要不斷學習，因為很多細節與時俱進，仍要花時間心力。

▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者林敬旻攝）