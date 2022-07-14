陳時中稱「沒有落跑」　國民黨怒批：防疫戰場臨陣脫逃就是落跑

▲陳時中14日正式請辭衛福部長。（圖／記者陳家祥攝）

記者崔至雲／台北報導

衛福部長陳時中14日向行政院長蘇貞昌請辭，對於外界質疑他是「落跑」參選，陳時中重申政務官是隨政務任命執行任務，認為自己「沒有落跑」。對此，國民黨怒嗆，放棄指揮官重責而去選舉，這不就是臨陣落跑？

民進黨昨（13日）正式徵召衛福部長陳時中參選台北市長，對於外界質疑他「落跑」，陳時中說，沒有所謂落跑，他是政務官，政務是隨著任務任命來執行相關任務，他在職每一天兢兢業業完成相關業務，業務讓大家熟稔，指揮中心因應疫情變化跟組織改變，我非常有信心無論誰接，都可以持續把防疫做好，沒有落跑的問題，這是隨長官任命而來而去。

國民黨回應，新冠肺炎疫情尚未止息，BA.5變異株蠢蠢欲動，死亡人數仍持續累積，作為指揮官卻臨陣脫逃，就是落跑，從陳時中的落跑到新任衛福部長與指揮官遲遲未公布，一切都是為了民進黨的選舉。

國民黨指出，全台染疫人數已逼近420萬、累計死亡人數已達7917人，仍在持續累積之中，美日等國已因BA.5變異株展開新一波疫情，台灣也已有BA.5本土疫情產生，這正是」指揮中心需要毫不懈怠努力防疫的一刻，陳時中卻選擇放棄指揮官重責而去選舉，這不就是臨陣落跑？

國民黨說，實際上，從民進黨選對會決定提名陳時中以來，陳時中本週雖然尚未辭去衛福部長與指揮官職務，卻已心在選舉、不在防疫。否則，何以衛福部長兼指揮官要去視察台北景美社宅、參與民進黨台北市黨部主委就職等行程，連防疫記者會都不顧了？

國民黨強調，政務官不是自由業，而是責任制，要擔起應有的責任，陳時中不必再嘴硬，落跑就是落跑，從蔡英文欽點陳時中出任台北市長候選人，到行政院遲遲未公布衛福部長與指揮官人選，蔡英文的意志勝過全民利益，民進黨整體布局勝過防疫優先考量，如此執政黨能夠獲得人民的信賴嗎？相信人民心中自有一把尺。