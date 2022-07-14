雲林+700！18歲以上Novavax疫苗累計已接種712人

▲數位證明SHC格式-申請流程。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林今（14）日新增700例本土確診個案，分別為分別為斗六121例，虎尾104例，北港66例，斗南50例，西螺34例，莿桐33例，水林28例，臺西、古坑、二崙22例，四湖、大埤20例，麥寮、土庫、崙背16例，口湖、東勢12，林內11例，褒忠、元長10例個案分佈20鄉鎮。雲林18歲以上Novavax疫苗累計已接種712人。

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▲雲林縣政府公布今日確診疫情。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣政府說明，今日疫情新增700例確診個案中，年齡分布在未滿1歲-95歲，截至今日接觸確診者居家隔離尚在追蹤中有730人、確診者居家照護在管中有4064人。統計至7月13日止5-11歲兒童已有3萬1039人完成COVID-19疫苗第1劑接種，第2劑已1萬9608人完成接種，目前皆無接種疫苗後不良反應通報。

▲雲林縣本土確診個案今日＋700例，分佈於20鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，111年度統計本土累計確診數共75181例，其中累計217例為死亡。今日新增2例死亡確診個案，分別是1位男性與1位女性，年齡介於80-90多歲間，分別有癌症、高血壓、糖尿病等慢性病史，其中1位已完整接種COVID-19疫苗， 另1位未曾接種疫苗，死亡日期介於7/3至7/9，經由疾管署判定今日公告。

▲雲林縣累計217確診死亡案例分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局提醒，中央流行疫情指揮中心昨日公布，衛生福利部業於今年5月20日加入由美國為首的國際組織 VCI(Vaccination Credential Initiative)，故可發行 Smart Health Card (SHC)格式數位證明並取得認證。

此次「數位新冠病毒健康證明」系統將新增核發 Smart Health Card(SHC)格式之數位證明，符合美國(部分州)、加拿大、日本及澳洲(雪梨)等與我國頻繁交流之國家旅行使用，提供鄉親更廣泛選擇，相關資訊可參考 VCI 官方網站。民眾上網至「數位新冠病毒健康證明」系統，申請方式不變，完成 三步驟便可取得證明，並增加 SHC 格式下載，亦支援 Google 與 Apple 一鍵加入 Android 或 iOS 手機功能。數位證明查驗程式可查驗 EU 及 SHC 兩種格式，不需切換。詳細下載及驗證系統操作方式可參考衛生福利部官方網站數位證明專區。

▲111年度統計本土累計確診數共75181例年齡分析。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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