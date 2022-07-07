馬3鬼切2車道險害撞車！惡劣螃蟹全被錄　警竟因這理由不開罰

記者李政遠／雲林報導

有民眾今(7)日上午9點左右開車上班途中，行經台1縣西螺鎮振興里段內線車道，突被一輛白色「馬3」從右方路肩「鬼切」機車道、慢車道及內車道，內車道駕駛見狀按拉叭緊急煞，差一點撞上該橫入白色轎車，事後將行車紀錄器畫面送警檢舉；警方認定對方確實違規，卻因為紀錄器時間有40分鐘「時差」，回應「無法受理」。

▲雲林西螺白色轎車未打方向燈，突然從路肩鬼切橫越2個車道進內線，險些釀成追撞車禍。（圖／民眾提供）



雲林蔡小姐7日上午開車前往斗六縣府途中，行經省道台1線西螺鎮振興里段時，一輛停在路肩的白色馬3轎車，連方向燈也沒打忽然從右方橫越切入，跨越機車道，閃過慢車道等待停紅燈的車輛，直接切入內線車道，幸好蔡小姐因前方為號誌路口減速，但還是差點撞上「螃蟹式橫行」違規轎車，緊急按喇叭示警，緊急踩剎車停住，一旁乘客嚇得大罵「Ｘ他是沙小，鑽得就出來」。

蔡小姐事後持白色轎車違規畫面之行車紀錄器影像，向西螺警分局檢舉該車危險駕駛，警方審閱畫面後，根據蔡小姐口述時間，認定該白色轎車確實違規，但該影像顯示時間與蔡小姐自述實際違規時間不符，回覆「本案認不宜舉發」。

西螺警分局表示，因檢舉民眾自陳違規影像檔案時間與實際違規時間有所誤差(誤差時間40分鐘)，警方認本案無明確科學證據證定實際違規時間為何，參考雲林縣警察局民眾檢舉法令依據「照片或影片應有明確時間浮水印(年月日時分)，以確保拍攝日期、時間正確無訛；使用數位式照相機所拍攝之採證照片，應檢具原始檔案(數位圖檔)，以確保拍攝資料正確無訛」為顧及民眾之權益，該影像顯示時間與檢舉民眾自述實際違規時間不符，本案認不宜舉發。

警方進一步說明指出，若違規時間不符，遭檢舉民眾可透過監理單位申訴，由告發單位進一步調查該案告發是否合宜。

民眾李先生說，依照警方說法，民眾接到警方違規告發單，就可以比對行車紀錄器時間，如果時間有誤差，進而向警方申訴罰單時間不正確，是不是就可以撤銷該罰單；廖先生說，重點是違規是事實，不懂警方要糾纏「時間差」，先告發等被告發人有異議申訴，再由告發單位進一步調查該案告發是否合宜，不是不作為，等於放縱違規者。

附近住戶表示，該路段有檳榔攤、便當店、快炒店、自助餐店、便利商店等商家林立，許多駕駛將車輛違停占用機車道，有的車輛乾脆停在機車道上，讓機車族要閃避違停車輛，與汽車爭道險象環生，警方應加強該路段交通疏導。

▲雲林西螺白色轎車今早違停機車道後，駛入車道未讓直行車、未打方向燈，更鬼切橫越2個車道進內線，險釀追撞車禍。（圖／民眾提供）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林雲科工設址焚化爐撤案 縣府：掩蓋不了民意反彈事實

►丟爆裂物討債「越南共犯坑同鄉不手軟」 狼牙棒開山刀排滿桌

►鄉親盼太平媽遶境結合大橋觀光活動 向縣府反映希望活動續辦

►獨／撒泡尿被偷70萬！老賊守小7窗前座位 他下車急衝廁所慘了

►連竊10起車內財物！貨車司機內急被偷70萬 狂賊落網遭押畫面曝