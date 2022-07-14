不只抄襲還違法？林智堅疑違反「利益迴避」研究報告竟沒署名

▲國民黨今（14）日召開「林智堅參與竹科報告案涉嫌違法——政商學關係鏈與同學論文對照新事證大公開！」記者會。（圖／ 國民黨提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（14）日召開「林智堅參與竹科報告案涉嫌違法——政商學關係鏈與同學論文對照新事證大公開！」記者會。國民黨文傳會副主委林家興質疑，林智堅的論文到底是複製貼上、還是槍手惡搞？此外，林智堅聲稱他有參與竹科管理局報告，但他的研究問卷卻未署名，不知原因為何？

桃園市議員參選人凌濤表示，竹科管理局已發函中華大學，報告內容就算是作者也不得公開，必須善盡保密責任，且林智堅必須要有授權證明，但是現在林智堅團隊完全拿不出來。

凌濤指出，當時林是立委柯建銘助理，在立法院工作，而立法院監督竹科管理局，竹科管理局委託標案給中華大學，林智堅是否涉及利益迴避問題？若他未參與竹科管理局案子，就是說謊；若他參與竹科管理局案子，則有違法嫌疑，林智堅必須好好說明。

國民黨文傳會副主委暨桃園市議員舒翠玲指出，《公職人員利益衝突迴避法》明確定義「關係人」包含「各級民意代表之助理」，林智堅受此法相繩。竹科管理局標案以限制性招標直接給中華大學做研究，林智堅若聲稱他是這標案中的研究人員，就違反《公職人員利益迴避法》關於利益迴避的規範，可處6萬以上、50萬以下罰鍰。難道林智堅利用柯建銘的影響力，讓科技部編45萬預算給竹科管理局量身打造標案，讓一群人幫林智堅寫論文？若林智堅並非研究人員，那他的論文就明顯是剽竊。林智堅應發揮最低道德水準，向全體市民道歉並退出桃園市長選舉。

林家興表示，論文抄襲案涉及地方政商學界的共生產業鏈，林智堅當年寫論文的指導老師賀力行竟是在地建商子公司獨董，而該建商又涉及民進黨發言人家族，這樣的共生關係到底對台灣民主發展是否是正確方向？此外，林智堅當了9年柯建銘助理，柯建銘在「台灣產業科技推動協會」擔任副理事長，林智堅撰寫論文時的科管局主任黃得瑞，則是該協會理事長，三者關係密切。

林家興踢爆，與林智堅同年畢業、同樣由計畫主持人李友錚指導的陳同學跟彭同學的論文與林智堅採用相似架構，同樣採用「TCSI」模式做題目，文獻回顧探討與論文架構部分有多處雷同相似，林智堅更有明顯複製貼上改寫狀況。如林智堅的論文竟將彭同學論文內容中同段複製貼上的「由此可知」改寫成「由此可之」、林智堅與彭同學引用同樣的來源出處，但彭同學寫的是正確的「Journal of Health care Marketing」，但林智堅卻改寫成一個根本不存在的「Marketing Health Services」期刊。究竟林智堅是複製貼上、還是槍手惡搞？此外，林智堅聲稱他有參與竹科管理局報告，但是竹科報告、陳同學與彭同學的研究問卷上都有署名，只有林智堅的研究問卷未署名，又是為什麼？

林家興呼籲，林智堅若不想被貼「落跑新竹，堅定抄襲」標籤，就應出來說清楚講明白。若三天內未回應，將到地檢署告發，讓司法成為台灣民主的最後一道防線，遏止政治人物信口雌黃、落跑抄襲不負責的歪風。

