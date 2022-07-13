桃園市長最新民調！林智堅「論文門」支持率下滑3.5%　張善政反超前

▲林智堅、張善政、賴香伶。（合成圖／ETtoday資料照、記者張一中、李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

11月26日桃園市長選舉，藍綠白各推前行政院長張善政、新竹市長林智堅、立委賴香伶爭霸，不過林智堅在捲入論文抄襲風波後，選情似乎也有所變化。根據台灣指標調查研究公司公布最新民調，年底桃園市長選戰的支持度，依序為張善政31.3%、林智堅24.8%、賴香伶8.1%，張善政以6.5個百分點領先林智堅。

事實上，根據「聯合報系民意調查中心」6月底公布的桃園市長選情民調，當時林智堅拿下29％選民支持、其次是張善政的27％，而賴香伶則獲5％；政黨傾向部分，國民黨選民有69％支持張善政，10％支持林智堅、5％支持賴香伶；民進黨選民則是76％支持林智堅、支持張善政、賴香伶各為5％；至於民眾黨選民，支持賴香伶的有26％，輸給張善政49％，但勝過林智堅17％。

不過在經過「論文門」爭議影響後，年底桃園市長目前民調支持度為，張善政31.3%、林智堅24.8%、賴香伶8.1%，不投票或投廢票6.4%，29.4%未明確回答；政黨傾向部分，國民黨選民有69.3%支持張善政，7.4%支持林智堅、4.9支持賴香伶；民進黨選民則是61.2%支持林智堅、10.5%支持張善政、4.8%支持賴香伶；至於民眾黨選民，支持賴香伶的有39.8％，張善政31.3%，林智堅9.8%。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅被爆出論文涉嫌抄襲後，聲勢下滑。（資料照／記者黃克翔攝）

另外，民眾看好會當選的人選比率分別為，張善政28.9%、林智堅27.9%、賴香伶5.3%，37.8%未明確回答。經交叉分析顯示，張善政支持者看好張善政的比率為79%；林智堅支持者看好林智堅的比率為75.4%；賴香伶支持者看好賴香伶會當選的比率僅有38.9%；張善政支持者對其支持對象較為有信心。

台灣指標調查研究公司調查後發現，桃園市民目前的政黨傾向為民進黨22.6%、國民黨21.5%、台灣民眾黨10.4%、時代力量1.8%、台灣基進黨0.8%，中立或看人不看黨34.7%。

該調查結論指出，在林志堅涉及論文抄襲爭議後，張善政支持率為31.3%、支持林智堅者有24.8%，另有8.1%支持賴香伶，與6月下旬調查相較，張善政支持率上升2.5個百分點，林智堅支持率則下滑3.5個百分點，林智堅支持度明顯受到論文抄襲事件影響。

台灣指標調查研究公司表示，此次調查於7/9至7/12間進行，訪問了1068位設籍桃園市的成年民眾；調查以桃園市住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，並依據桃園市成年民眾之性別及年齡結構進行加權。調查結果在95％的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。

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