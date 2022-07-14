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揭林智堅論文門2疑點！指導教授有責任　張善政：誠信比學問重要

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲風波持續延燒，對手國民黨桃園市長參選人張善政首度對此做出評論，並提出2大關鍵疑點，包含論文有無謝辭、竹科管理局是否事先沒被告知或同意授權。張善政認為，對於學生的論文品質，指導教授也有連帶責任，而政治人物的誠信比學問更重要，所以希望林智堅能對外交代清楚。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅今（12）日到中壢戶政事務所辦理戶籍遷入，完成後展示他與妻子新的身分證。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲林智堅將戶籍遷入中壢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅12日上午前往中壢戶政事務所完成戶籍遷入手續，正式投入桃園市長選戰。林智堅表示，12日是人生重要的時刻，47年來自己的戶籍一直都在新竹市，為了服務太太的家鄉桃園市，特別將戶籍遷到中壢，成為桃園人之後，未來會與桃園鄉親有更多互動，也將端出政見與政績來贏得鄉親們的支持。

不過，林智堅的論文抄襲風波仍未平息，除了國民黨連日召開記者會猛轟，時代力量也跳出來指稱，對照竹科管理局的委託研究案及林智堅在中華大學的碩士論文，有其中11張表格全數抄襲，抄襲比例100％。對於林智堅在中華大學科管所及台大國發所碩士論文引發的爭議，2所學校日前已表明會啟動調查，預計2個月內完成。

▲▼張善政「桃園願景」媒體說明會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲張善政呼籲林智堅對外說清楚論文的事。（資料照／記者屠惠剛攝）

根據《聯合新聞網》報導，林智堅的對手張善政首度針對論文抄襲風波做出評論，他認為有2大關鍵疑點，首先，林的中華大學論文若沒有謝辭，卻拿科管局委託的研究報告做論文，顯然有違學術倫理，其次，竹科管理局花錢做的研究被拿去做論文，若事先沒有講好或同意授權應該會很在意，這也是需要釐清的部分；他強調，對於學生的論文品質，指導教授也要負起連帶責任，而政治人物的誠信比學問更重要，所以希望林能對外交代清楚。

而林智堅在辭去新竹市長一職後，隨即展開桃園市長競選行程，面對「論文門」爭議，他日前曾再度強調，自己是論文的原創者，抹黑者請不要持續魚目混珠。

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