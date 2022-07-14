張善政酸「公園堅」複製貼上　林智堅遺憾：高高在上不理解人民

▲林智堅（左）、張善政（右）隔空交鋒。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政近日接受媒體專訪，批評民進黨參選人林智堅對桃園市政，「不是來桃園複製貼上就好」，還酸林很會蓋公園是「公園堅」。對此，林智堅今（14日）表示，新竹市「進擊的公園」是讓市民津津樂道的建設，張善政卻將2018年選舉抹黑複製貼上，顯然他還是高高在上，不理解基層人民的想法。

林智堅今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪表示，2018年新竹市長選舉時，他的對手幫他取了「公園堅」的標籤，他相信張善政過去其實是不知道這樣的標籤，他對此覺得非常遺憾，張善政過去提出「君子之爭」、「提升選舉的文化」，但從自己被徵召到現在，國民黨的起手式就是抹黑、潑髒水，張善政還重新複製貼上2018年抹黑的選舉手法，學人家在講「公園堅」，完全背離民意。

林智堅酸說，如果張善政有地方城市治理的經驗，就會知道，人民在意的是路要平、環境要好，如果有好的公園環境，不管男女老少都能夠使用，例如他在新竹市推動「進擊的公園」讓市民津津樂道並肯定的建設。他直言，顯然張善政還是高高在上，很會批評、指導別人，但是不理解基層人民的想法。

另對於張善政質疑林智堅論文抄襲爭議，喊話「政治人物誠信比學問重要」，林智堅表示，台灣大學、中華大學針對論文事件都已經發了聲明並啟動學術倫理審議委員會，大家應該給學校更大的空間，而不是每天說三道四、藉此拉抬選情，選民不會期待參選人不提出政見，而是一直在這個議題上做文章。