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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

跟鄭文燦綁緊緊？　林智堅回嗆張善政：心裡只有選舉沒市民

▲▼林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

▲桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨桃園市長參選人張善政近日接受媒體專訪時，批評桃園市長鄭文燦不顧行政中立，帶著民進黨參選人林智堅到處跑，「我好像是在和鄭文燦選」。對此，林智堅今（14日）表示，這種說法凸顯張善政心裡只有選舉，沒有跟桃園市民綁緊緊，沒有看到桃園市民和鄉親。

林智堅今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」專訪表示，張善政說「鄭文燦把林智堅綁緊緊」，但是他們是跟桃園市民綁緊緊，與桃園隊這個優質的團隊綁緊緊，張善政這個說法凸顯他顯然沒有跟桃園市民綁緊緊，他的心裡只有選舉，只看到了林智堅及鄭文燦，但是他沒有看到桃園市民和鄉親。

此外，針對近期台灣指標調查研究公司發布一份2022年7月9日至12日進行的民調，結果顯示，在林智堅捲入論文抄襲爭議後，張善政的支持率上升2.5個百分點到31.3%，支持林智堅者下滑3.5個百分點到24.8%。林智堅說明，民調在選戰過程中都會參考，民調結果受到當下事件影響是很可能發生的事情，不過對他來說，比較重要的是看長時間趨勢以及機構效應、調查方法等，「我最重要的工作就是勤跑基層、聆聽在地聲音，在最短時間提出牛肉和政見，說明過去的政績對於桃園未來市政擘劃帶來什麼加值」。

林智堅說，他從來沒有迴避論文爭議，將會在恰當時機再度向外界說明，但是他需要更多資料來佐證自己說的是對的、對手說的是錯的，由於歷史久遠，例如當時他寫作時使用的電腦，都需要花很多時間，與其沒有準備好就做不詳盡的說明，不如多花一點時間，整理原始資料後再告訴大家，唯有找出原始資料，轉譯成一般民眾聽得懂的白話文，才是關鍵。

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