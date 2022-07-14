王鴻薇釋截圖控林智堅親信施壓大學　林芸帆駁：沒不可告人之處

▲國民黨市議員王鴻薇14日再度召開記者會，針對林智堅論文案，指控市府民政處處長張力可，傳訊指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局。（圖／王鴻薇辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

國民黨市議員王鴻薇14日再度召開記者會，針對林智堅論文案，指控市府民政處處長張力可，傳訊指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局。對此，林智堅競選辦公室發言人林芸帆表示，王鴻薇秀出的張力可LINE紀錄，是張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面的澄清，「相關內容沒有不可告人或任何特殊之處」。

王鴻薇上午釋出一張Line對話截圖指出，7月4日時林智堅市府民政處處長張力可，傳訊指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局，而目前張力可也加入林智堅競選團隊，行政黑手伸校園只為掩飾林智堅醜聞，等於台版水門案，宣告林智堅同時有學術、政治醜聞。

王鴻薇也說，從張力可對話內容可以得知，張力可就竹科管局所做之說明，還分別以「法律面」、「契約面」、「道德面」做逃脫之詞，不但法律面要求中華大學說難論定所謂之著作權侵害，契約面契約上沒有違反，就連道德也要說沒有瑕疵，更坐實要中華大學未審先判，通通都要說林智堅沒有問題，更是要中華大學吞下去。

對此，林智堅競選辦公室發言人林芸帆表示，國民黨和王議員為了抹黑、施壓中華大學，本月8日率國民黨參選人到中華大學門口踢館，她欲遞交陳情書卻該校代表總務長梁秋國拒收。她說，王議員連日抹黑，引起中華師生的反感和焦慮，中華大學昨13日也發出聲明書，呼籲停止對該校做不實的影射和汙衊。

林芸帆表示，將政治黑手伸進校園的是國民黨、是王鴻薇，王鴻薇和國民黨每天開記者會施壓中華大學，重傷該校校譽，意圖傷害並干預大學的獨立運作，至於王鴻薇記者會秀出的張力可LINE紀錄，是張力可日前向關心此事、和本案無相關性的老師，就法律及契約等層面的澄清。

她強調，LINE的相關內容，林智堅團隊也在媒體公開說明過，以捍衛林智堅和該校的名譽，內容傳給關心此案的朋友，並沒有不可告人或任何特殊之處。

▲▼國民黨市議員王鴻薇14日再度召開記者會，針對林智堅論文案，指控市府民政處處長張力可，傳訊指導中華大學如何回應新竹科學園區管理局。（圖／王鴻薇辦公室提供）