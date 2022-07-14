快訊／陳時中最後一次出席院會　蘇貞昌祝福：贏得支持、順利成功

記者陳家祥／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，14日在院會中請辭，卸下衛福部長與防疫指揮官工作。行政院長蘇貞昌在院會中細數陳時中任內的政績，並稱讚陳時中是一個有理想會擘劃、善溝通的好部長，絕佳的行動力跟執行力，現在他要為自己出身生長的台北市做出貢獻，大步向前，讓台北市更好。祝福陳部長很快贏得支持，祝福一切順利成功。

▲民進黨中執會後，徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

衛福部14日將在行政院會報告「長照2.0執行成果」，由於陳時中已確定獲民進黨徵召，14日是他最後一次以衛福部長身分出席院會。至於接任的人選，行政院12日表示，行政院會適時公布接任人選，確保衛福部的政務運作與指揮中心的防疫工作，都能無縫接軌穩健進行。

蘇貞昌在院會中表示，今天是陳時中部長最後一次參加院會，非常感謝陳時中部長，他是在2017年2月8日擔任衛福部長，至今5年多，是近25年來任期最長的部長。上任後帶領衛福部、疫情爆發後擔任指揮官，疫情指揮中心成立至今900多天，2年多來看著陳部長兼任指揮官，帶領指揮中心、衛福部、全國醫生護士藥師等醫護團隊，從中央到地方一起合作，任重道遠、備極辛苦，就是為了要照顧國人的健康、對抗變化莫測的病毒。

蘇貞昌說，陳部長的辛苦可以看得出來，國人下午2點睡午覺時，他親自主持記者會達581場，沉穩專業、善於溝通、邏輯清楚、適切回應記者提問，溫暖周到，連外國記者都非常肯定他的公信力。

蘇貞昌提到，陳部長堅定溫暖的人格特質跟高EQ，也成為疫情嚴峻期間台灣人心穩定的重要力量。也因為有陳部長擔任指揮官，帶領團隊跟國人同胞密切合作，台灣創下連續253天本土0確診紀錄，是全球最長紀錄。

蘇貞昌說，我們看到的是一個有理想會擘劃、善溝通的好部長，有規劃能力、絕佳的行動力跟執行力，在中央和各部會團結合作照顧全體國人同胞從小到老、從健康到溫暖，都可以看出陳部長不但有能力、熱情、理想，現在他要為自己出生、生長的台北市做出貢獻，能夠展開大步向前，讓台北市更好讓台北市跟國際有更多往來，讓全世界看到台灣也看見台北市。

蘇貞昌表示，陳時中部長同時也能和其他縣市的溝通協調、互動往來，在和中央部會配合協調上也必定能做得更好，所以我要祝福陳部長能很快贏得支持、達到願望，特別謝謝陳部長這段時間以來和所有團隊同仁的努力，讓「有政府會做事」得到國人肯定，祝福一切順利成功。