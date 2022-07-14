「焦糖」幫陳時中綠營也噹！他曝真實身分　逆風挺：藍營挑撥離間

▲「焦糖哥哥」陳嘉行。（資料照／記者林育綾攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨13日正式徵召衛福部長陳時中參選台北市長，隨後媒體人朱凱翔透過粉專，指陳時中借重「焦糖哥哥」陳嘉行的空戰能力，找來陳嘉行替競選團隊建構網路部，然而此舉卻被不少人噹爆。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇說，陳嘉行本來就只是義勇軍，一直默默幫忙陳時中，藍營故意放這個消息，就只是為了挑撥離間，讓台派內鬥互打。

朱凱翔13日透過臉書粉專「不演了新聞台」表示，民進黨中執會通過徵召陳時中參選台北市長，知情人士表示，陳時中競選團隊也逐漸成形，網路部由陳嘉行建構，將借重他熟悉網路社群、善於空戰等能力，打贏這場選戰。消息曝光後，陳嘉行受訪表示，競選團隊尚在組建中，自己只是做管理社群、小編工作，沒有操盤。

陳嘉行幫陳時中打空戰被不少人噹爆，由中廣董事長趙少康小編經營的粉專「康編碎碎念」13日則上傳幾張疑為陳時中後援會的LINE截圖，上面有人寫道，「天，竟然是焦糖」、「沒辦法接受焦糖」、「他爭議很多，連初選都沒過」、「焦糖爭議太多了，常常自打臉，還是不要出來比較好」、「個人覺得焦糖有很多人格特質容易被拐到。他之前竟然講范雲黨籍我就覺得很不行」等。

此外，媒體人周玉蔻14日早上在臉書也狠嗆，「還沒罵他，他就先掛了！空戰指揮個頭啦！先好好讀幾本書再說！假英系」。

然而，王浩宇則在臉書說，焦糖本來就只是義勇軍，一直都有在經營社群，有需要就站出來幫忙。「應該說，他一直以來都在默默幫忙，支持陳時中也是義務幫忙。跟你我一樣一直在努力。」

王浩宇也說，藍營故意放這個消息，就只是為了挑撥離間，讓台派內鬥互打，然後台派夥伴就互打了，「我是覺得蠻可惜的，其實不必這樣」，畢竟，任何力量對陳時中來說都是非常重要的，因為台北勝選的關鍵是40％，不會投就是不會投，任何力量都要集結。

有網友在王浩宇貼文下表示，「我覺得 交給時中市長來決定吧 」、「別上挑撥的當」、「就只是承認他是小編而已，講的好像他犯了什麼滔天大罪，一堆人就要逼他離開，我真的覺得莫名其妙」。也有人說，「我認為他會幫倒忙，你還比他有智慧一點，有時還會進退一點。不是捧你，是說實話」、「你比焦糖強一百倍，怎麼不找你？邏輯好，頭腦好，口條也清晰」。