快訊／辭衛福部長參戰北市　立委曝光「陳時中10大金句」

記者羅婉庭／台北報導

衛福部長陳時中今（14）日將正式向行政院請辭，預計由政次薛瑞元接任。國民黨團抨擊，染疫死亡的國人沒有得到任何道歉、快篩出包卸責，如今投入選戰又稱「責任來，我就扛」，而「3+11」政策出包時的「責任我來扛」已成笑話，黨團總召曾銘宗更彙整了陳時中的十大金句，批評他就是甩鍋、落跑指揮官。

▲立法院國民黨團召開「陳時中指揮官防疫失敗！落跑選市長！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

曾銘宗點出陳時中十大金句，包括「看好了世界台灣只示範一次」、「世界怎麼跟得上台灣」、「疫苗買夠了晚了我們就不要」、「你沒講我都沒想到」、「打高端能出國但檢疫有差」、「病毒跑的比公文快」、「吃萊豬沒問題但我有三高」、「棄標者是殷實商人」「校正回歸是掀牌不是蓋牌」、「3+11不是破口」。除此之外，還要新增卸責專用的金句「責任來，我扛！」、「政務官是自由業」

曾銘宗表示，台灣的防疫排行52名，倒數第2名，只贏了俄羅斯，因此陳時中的防疫政策完全失靈，早該下台負責。他也拿出最新民調，有高達55.7％民眾認為陳時中不應該參選台北市長，陳時中負的責任從來都不是對人民，而是對蔡英文，各國的防疫指揮官皆是行政院長兼任，陳時中卻獲得「特例」，當時蔡英文就在為他鋪路，預備今日的到來。

立委費鴻泰，國內至今染疫死亡近一萬人，總統蔡英文悼念美國總統拜登的狗，國內亡者卻從未得到一句道歉。賴士葆也說，「將帥無能、累死三軍、害死百姓」從去年開始疫苗不斷阻擋，要不是鴻海創辦人郭台銘親自前往總統府見蔡英文，一千五百萬劑的BNT疫苗根本進不了台灣，一切都是為了高端鋪路。

賴士葆說，假設陳時中選上台北市長，整個台北市就會「高端化」了，現在是高端部長，恐怕要出現高端市長。回顧去年3+11讓疫情大爆發，陳時中說「我負責」，至今卻連一句道歉都沒有，面對媒體、在野黨的質疑，屢屢以傲慢的態度回應，無論疫苗還是快篩都圖利合作廠商，從未把人民百姓放在第一位。

▲民進黨徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）