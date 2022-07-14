陳時中新書大讚盧秀燕　地方人士曝：賴清德也曾讓蔡其昌很尷尬





▲副總統賴清德曾經當著蔡其昌的面大讚盧秀燕防疫成績。（圖／ETtoday東森新媒體資料照）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨主席、總統蔡英文主導敲定台北、新北、桃園三都人選，象徵民進黨2022選舉六都佈局已完成，選舉開打最重要的起手式，參選台北的衛福部長陳時中與參選台中的立法院副院長蔡其昌於同一天舉行新書發表會，不料陳時中公開大讚現任台中市長盧秀燕。對此，台中地方人士指出，不只陳時中，副總統賴清德也曾讓蔡其昌非常尷尬。

陳時中獲得民進黨中央提名，正式投入台北市長選舉。在請辭衛福部長前，陳時中也特別安排一場《戰疫堡壘》的發表會，為帶領中央團隊經歷2年多的防疫戰後，轉身投向選舉前，劃下最美句點。同時，蔡其昌新書《日日台中款-蔡其昌的故鄉再發現》特別辦在台北發表，當著蔡英文的面擘畫自己的台中願景，結果「隔壁棚」的陳時中，就在新書發表上公開感謝盧秀燕，全力協助中央防疫、設置集中檢疫所，陳時中除了感謝，更說「相信歷史會記上一筆」。

地方人士說，蔡其昌也在台北開新書發表會，卻發生蔡英文拿他的長相開玩笑說「蔡其昌長相我不予置評」，實在令人尷尬，尤其聽到黨內大咖頻頻稱讚對手盧秀燕，讓蔡其昌的利嘴恐怕也罵不下去。

該人士透露，賴清德也在5月底訪視台中市中央公園快篩與給藥得來速，全程都沒看稿，望著台下綠營立委與議員，用信手捻來的數據稱讚台中市政府團隊的防疫成效，包括疫苗覆蓋率都是高過全台平均值，讓當時坐在台下的蔡其昌有點尷尬。