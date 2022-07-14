反擊陳時中控「台北停滯」　黃珊珊：民眾搶口罩疫苗快篩才讓人不捨

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

獲民進黨徵召參選台北市長的衛福部長陳時中，日前提及這幾年台北市停滯讓人不捨，使他必須盡責，不能只有嘴巴說不捨、不好。對此，同樣也有意角逐台北市長選舉的台北市副市長黃珊珊回應，如果真的要講不捨，讓人民去排口罩、搶疫苗、買快篩更讓她不捨。

黃珊珊14日上午出席北市智慧垃圾回收整合服務站試辦計畫成果發表記者會，被問到怎麼看陳時中說台北市停頓使他不捨？黃珊珊先是深深嘆了一口氣後表示，台北市有456個里長、60幾位議員、8萬名公務員，「8年來這些人並非在睡覺，倘若是的話，民進黨還有20幾席的議員。」大家都可在路上看見，這些人成功爭取了哪些建設。

黃珊珊提及，有沒有建設，陳時中應該花下心思來看一下，歡迎參加北市8月底的城市博覽會，或是今日下午聽聽台北市長柯文哲施政報告，「我覺得若要講不捨的話，讓人民還要去排隊買口罩、搶疫苗、買快篩劑，我才覺得不捨。」

另外，關於外傳焦糖哥哥替陳時中操盤網路空戰，黃珊珊認為，每個人都有自己選擇，重點不是空戰，重點是提出對台北市有建設的內容，如果只是空泛地說，那還不如提出指教，讓大家一起來討論，怎麼讓這件事情做更好，「我覺得大家一直說戰，但我最希望看到的是拿出什麼解決方案，而不是一天到晚指責別人。」