屏東空中嘉年華活動7／22登場　縣府邀民眾遨遊天際

▲「2022屏東空中嘉年華活動」7月22日登場 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「2022屏東空中嘉年華活動」將於7月22日在恆春機場揭幕，分「恆春航空站」、「屏東智慧農業學校」、「屏東縣控無人機飛行場」、「屏東縣立體育館」等4個場域，每周末連續舉辦一個月。

嘉年華系列活動將於7月22日至24日於恆春航空站隆重登場，由超輕航機共乘活動及特色市集開場；7月30日至31日於高樹鄉屏東智慧農業學校舉辦教育論壇及無人機專業課程，邀請到業界知名人士為大家進行分享；8月6日至7日在屏東縣遙控無人機飛行場則有精彩的定翼機表演、無人機趣味競賽及術科場地體驗；最後8月12日至14日連續三日在屏東縣立體育館，現場有精彩的FPV表演、教育論壇及沈浸式機械手臂VR體驗，活動期間全程免費入場。

活動主視覺代表著如雄鷹展翅的機翼乘載著屏東FLYHIGH的願景，邀請民眾一同參與今夏最盛大的空中嘉年華活動。

縣府交通旅遊處表示，為搶搭「TOP GUN：Maverick」電影熱潮，縣府規劃團隊特別請TOP GUN劇組提供電影原廠服裝，於活動期間來到恆春機場及屏東體育館，讓民眾就有機會能穿戴電影原廠道具拍照，想成為飛行員、想成為阿湯哥就看這次！

縣府提醒參與者全程要配戴口罩，遵守現行防疫措施，另超輕航機同乘體驗及遙控無人機學、術科培訓班，將分別於7月13日及15日中午開放線上預約，詳細內容與預約報名資訊，請洽屏東縣政府交通旅遊處官網

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