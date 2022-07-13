「想與政治保持距離」未能如願　徐永明：對年底北市選舉很憂心

記者林銘翰／台北報導

前太流公司董事長李恆隆涉嫌行賄跨黨派立委，台北地院日前判處前時代力量黨主席、立委徐永明7年4月徒刑，徐永明13日坦言，他本來希望保持距離、好好專心打官司，但是結果跟他的期待有很大的距離，並坦言對台灣接下來選舉的發展及走向很擔心，所以最近才會針對選舉提出議題。

▲前時代力量黨主席徐永明。（圖／記者屠惠剛攝）



徐永明上午在時代力量台北市議員參選人劉仕傑的陪同下，親自召開記者會回應近日SOGO案的若干媒體詢問，並且進行相關說明回應。徐永明表示，他今天不是來喊冤的，主要是來澄清事實，因為「錢呢」這個字從來沒有在相關卷證，但是卻成為案子很重要的外觀。

徐永明會後受訪時表示，有關「錢呢」這兩個字講了兩年，自己一直沒有出來處理，因為是他覺得不是事實，更不是整個訴訟的重點，但是當自己開始發言之後，他覺得還是必須表態。

徐永明說明，他本來希望保持距離、好好專心打官司，自己也回到學校教書，希望重新回到學術研究，加上自己在立法院待了4年的時間，對於立法行為有很多看法跟研究的構想，但是有很多事情都把他拉回來，「我不可能再像過去一樣，認為法律歸法律、政治歸政治」。

徐永明強調，自己未來在法律上面，還是會依循司法程序進行，但是他是一個政治學者，對於台灣接下來的選舉、下個階段的發展，「我有我的看法」，例如這次的選舉已經失去焦點，原本應該是個決定台灣下個階段很重要的發展，卻都在比較低層次的事情上打轉，這是非常可惜的事情。

徐永明也坦言，他對台灣接下來的選舉發展、走向的確很擔心，因為現在討論的都是非常低層次的議題，這應該是在決定台灣下一階段很重要的選舉，可是各政黨在討論議題的時候，都比較從內部權力分配的角度來看。

徐永明指出，台北市民很有錢，可是年輕人越來越少，衛福部長陳時中是老化、長照的專家，國民黨立委蔣萬安則可以帶領國民黨走向新的面向，至於台北市副市長黃珊珊是現任人選，「他們應該開始談政策，我在臉書提出我的觀察，我覺得這些議題都不可迴避」。

徐永明表示，自己現在只能提出議題，「希望能讓他們知道，哪些是更重要的議題，不是權力分配」，這些都是台北市未來發展需要面對的問題，尤其台北市在六都的排名已經在後退，不要以為自己一定是第一名。

徐永明也說，這次的判決對他的律師震撼很大，因為他們本來都相當有信信心，「對於未來的發展，我當然會繼續在上訴的過程努力，在法官前面我會盡量把有利事實、我的參與跟理解來報告」，不過有很多因素是不可預期的，所以自己只能用很嚴肅的態度來面對。