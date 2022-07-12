陳時中批北市發展停滯不前　他列時間軸：醫護的津貼才「停滯不錢」！

▲衛福部長陳時中。（圖／記者陳煥丞攝）



記者杜冠霖／台北報導

衛福部長陳時中獲民進黨徵召，參選2022台北市長，10日發出聲明稱自己責任來就扛，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久」，對此，議員侯漢廷批評，陳時中連承諾給第一線血汗付出的醫事人員津貼都發不完，衛福部該給台北市醫護的津貼才是「停滯不錢」。

對於陳時中批評台北市發展停滯不前，侯漢廷表示，以台北市立聯合醫院全院區為例，防疫津貼自去年4月起至今年1月，通通打八折，「2021年4月，疫情漸起，醫護忙碌。衛福部給錢嗎？嗯，等等。2021年5月，確診驟起，醫護血淚。衛福部給錢嗎？嗯，等等。」

侯漢廷表示，一等，等到今年2022年疫情再起，5、6月終於把2021年整年的津貼陸續發放。但不是給全額，除了少數月份及院區，「多數醫護，都只拿到了八成的津貼，剩下兩成的錢什麼時候給？抱歉，系統報送中！」

侯漢廷指出，八折的津貼計算到何時？計算到今年1月。但今年1月起就能領不打折的津貼了嗎，「對！因為今年2月起的所有津貼，一毛都還沒發！享受了防疫成果的陳時中要高歌參選，聲稱造福人民，卻連承諾給第一線血汗付出的醫事人員津貼都發不完、做不到！ 」

對於防疫津貼，侯漢廷表示，這還只是市立聯醫的資料，如果是民營醫院，領不到的狀況更加難以想像，「陳時中這位踐踏醫護血汗的自由業者，請你先把衛福部長該盡的責任盡了吧！」