衛福部「花納稅錢」出書替陳時中造勢？　王鴻薇批：真的非常噁心

▲王鴻薇13日批評陳時中、林智堅。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨10日選對會決定徵召衛福部長陳時中參選2022台北市長，而衛福部醫福會昨宣布出版《戰疫堡壘》，陳時中站台發表會相挺。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評衛福部吹噓陳時中防疫成績，在上述兩個這麼接近的時間，出書幫陳時中選舉造勢。

王鴻薇質疑，陳時中的防疫工作，真的有做好嗎？台灣現在每天確診人數依舊好幾萬人，更別說死亡人數已達好幾千人。「在最新的彭博新冠肺炎韌性排名，也把台灣列為倒數第2名。陳時中的防疫成績，有足以出書來吹噓嗎？」

王鴻薇表示，衛福部為自己的部長出書，這樣的擦脂抹粉，而且就選在陳時中宣布參選後兩天，衛福部是真的不演了嗎？動用行政資源，大喇喇地幫陳時中造勢。

「這本書，難道會是陳時中自己出錢嗎？花的是納稅人的錢，全民一起買單幫陳時中輔選。前有林智堅花政府的錢幫他寫論文，後有陳時中花政府的錢幫他出書造勢。」

王鴻薇也罵，陳時中的參選起手式，真的非常難看，你怎麼敢出這本「戰疫堡壘」？你對得起這麼多染疫的民眾嗎？對得起這麼多死去的民眾嗎？陳時中，你晚上睡得著覺嗎？這樣的選舉造勢，真的讓人看不下去，非常噁心。