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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反擊柯文哲　陳時中：選舉不是比「別人多爛」而是「如何更好」

▲民進黨中執會後，徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

衛福部長陳時中被民進黨徵召參選台北市長，陳昨出席《戰役堡壘》新書發表會，自豪防疫值得驕傲，遭台北市長柯文哲狠酸「還好我今天沒有吃早餐」；對此，陳時中今（13日）在提名記者會表示，首都市長選舉太多揶揄諷刺是「大可不必」，選戰應該提出要做什麼、向市民證明做得到這些，才是重要的事情。

陳時中今天在「雙北雙箭頭，攜手向前走」雙北市長提名記者會回應媒體提問說，這是一個高規格的選戰，今天是首都市長選舉，太多揶揄諷刺是大可不必，選戰不是開始來互打，選舉就是要提出跟市民要做什麼，證明說我們做得到這些，這才是重要的事情。

此外，對於外界質疑陳時中曾在2014年支持柯文哲，應該先道歉，陳時中直言，民主政治是這樣，每次選擇都要為後續負責，儘管柯文哲後來的表現不如希望，但要為這樣道歉是沒有必要，畢竟他也是很努力在做。他強調，民主政治就是一次次選擇，讓社會越來越進步。

媒體也關注，近期有民調顯示，陳時中領先國民黨台北市長參選人蔣萬安4個百分點，未來雙北如何合作？陳時中說，大家常常講，民調高高低低、有來有去，高一點是鼓勵也是激勵，讓彼此更有力量往前走，重點是，端出來的政策牛肉是否符合市民及區域治理需要；民進黨的理念是「攜手向前走」，他的理念是「合作才會成功」，論述「如何能夠更多更好」，而不是「別人多爛多不好」，進入選戰之後，就是要提出未來要做什麼，這才是真正重要的事情。

▲民進黨中執會後，徵召林佳龍、陳時中參選雙北市長。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨中執會後，徵召衛福部長陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

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