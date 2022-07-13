快訊／被侯友宜、國民黨狂酸　林佳龍：對手高規格對待很看得起我

▲民進黨中執會後，徵召前交通部長林佳龍參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨中執會13日正式提名無任所大使林佳龍出戰新北市長。對於國民黨陣營嘲諷林佳龍把新北當二等公民，把政策從台北市複製貼上到新北，林佳龍表示，他看到對手陣營高規格的對待，很看得起他；他說，他是看大台北首都圈發展，大家互換角色，更能看到首都圈發展不足之處。

對於新北市長侯友宜批評林佳龍從陽明山看新北，也有國民黨陣營嘲諷他是把新北市當二等公民，把政策從台北複製貼上到新北，林佳龍表示，這陣子看到對手陣營高規格的對待，很看得起他。

林佳龍說，怎麼樣看待台灣，導演齊柏林的「看見台灣」就是從空中來看，在那邊爭吵哪一座山看哪裡，都沒有從更高角度看大台北首都圈的發展，這是大家互換角色，更能看到首都圈發展不足之處。

另外，對於林佳龍日前出席公開活動時，一時把「新北」口誤成「台北」，林佳龍表示，他一直是談「大台北」，當他談到台北市需要跨域治理，就像陳時中提到的，是大家心中的痛，但是台北市問題解決是要透過新北市聯合治理，他不會那麼本位主義，而是要納入討論。

林佳龍說，他從哪裡去看台灣發展，首都圈聯合治理，前面訴求裡面包括新北市，一點都不困難，都是為整個大台北量身定做，大家敬請期待，他會跟陳時中，一起把拼圖拼完整，會是台北市、新北市、基隆市、桃園市的跨域治理。

▲民進黨中執會後，徵召前交通部長林佳龍參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）