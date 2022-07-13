快訊／「我難搞蔡英文還把重擔託給我」　林佳龍向侯友宜下戰帖

記者陶本和／台北報導

民進黨中執會13日正式提名衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍參選新北市長。林佳龍致詞時表示，感謝黨主席主席蔡英文的信任跟託付，即便自己這麼難搞，還是帶著信心跟耐心，把重擔交付給他；他也向新北市長侯友宜下戰帖，要決戰新北。

▲民進黨中執會後，徵召林佳龍參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）



林佳龍表示，今天獲得黨徵召提名代表民進黨參選新北市長，台灣民主選舉每一回都在締造歷史，能夠參與新歷史，備感榮耀，感謝蔡英文、選對會的信任，將承擔準備出征，將會凱旋勝利。

林佳龍說，新北市台灣第一大城市，超過400萬人口，有許多來自全國不同縣市，從外地到北部打拼的子弟，包括家鄉雲林，新北升格之後，正在形塑新的新北認同，必須建立在新驕傲、新文化跟新的志氣上，新就是符號，期待台灣城市治理跟區域發展可以有新人、新氣象。

林佳龍表示，跟未來陳時中會互相牽引，彼此攜手共同發展創造北北基桃共榮的目標，讓北台灣1000萬人口願景裡創造幸福未來。

林佳龍說，新北發展缺少不是地理條件，也不是人文素養，新北真正缺少的，是缺少雄心壯志的建設藍圖跟市長，過去曾經準備要選台北市長，因為台北作為首都，是驅動北台灣關鍵城市，可能這幾年功能耗弱，但從來不是只從台北思考首都圈，台北跟新北是雙箭頭、雙引擎，可以帶動首都圈的發展，可以引領台灣，可以整體的發展。

林佳龍強調，一個市長應該要有夢想，雙北市長要做一個夢，一個讓人民幸福的夢，一直都有納入新北成為雙核心的引擎，會帶著更大動力帶領新北超越台北。

林佳龍說，感謝蔡英文的信任跟託付，即便這麼難搞，還是帶著信心跟耐心，把重擔交付給他，這就是民進黨精神，團結為台灣，尋找為台灣人民做事的機會。

林佳龍表示，新北有山有水，有無敵海景，有雪山山脈跟森林，也有一望無際的太平洋，緊鄰桃園國際機場，高科技產業都會落腳於移居城市，相信新北有這樣的條件，新北的新市區要規劃開發，舊市區要翻新改造，新北市長要注重美感、文化發展、市民福利、國際交流，創造新的驕傲、新文化跟全新志氣，這是新北的志氣。

林佳龍表示，首都圈願景12門課會繼續上，要選出願意做夢，勇敢承擔的新北市長，如果不能選出可以實現這些願景的城市首長，一切都是空談。他說，自己是做事的人，新北市長侯友宜請接下戰帖，2022決戰新北，雙北雙贏，祝福陳時中高票當選台北市長。

▲民進黨中執會後，徵召林佳龍、陳時中參選雙北市長。（圖／記者林敬旻攝）