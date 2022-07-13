快訊／首都市政也要指揮官！　蔡英文正式徵召陳時中參選台北市長

▲民進黨中執會後，蔡英文宣布徵召陳時中參選台北市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨13日通過提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市、新北市長。蔡英文表示，雙北市後疫情時代非常重要的兩大直轄市，今天提出最強的雙箭頭，不僅要爭取市民支持，更希望藉由雙箭頭帶動台灣前進的動能，因此宣布徵召陳時中參選台北市長。

蔡英文表示，隨著國際疫情趨緩，全球都在拚復甦，現在，台灣也邁入新階段，逐步回復正常生活。除了感謝防疫人員的辛苦付出，也要感謝所有國人團結防疫，「面對後疫情時代的來臨，我們需要提出新的地方治理團隊，來因應各種新挑戰」。



蔡英文說，雙北自然是後疫情時代裡，非常重要的兩大直轄市，在今天提出最強的「雙箭頭」，不僅是要爭取市民的支持，更重要的是，希望藉由「雙箭頭」，來帶動整體台灣前進的動能。

「首先，我宣布，徵召陳時中同志參選台北市長。」蔡英文說，陳部長已經2年多沒有好好休息，但隨著新階段來臨，部長還是不能休息，「因為防疫要指揮官，市政也需要指揮官」。

蔡英文說，要讓北台灣首都圈大發展，就要推出最強的市長人選。尤其，首都台北是台灣重要的政治經濟中心。帶領台北市政的指揮官，必須是冷靜沉著，執行力強，能夠凝聚社會共識，因應各項挑戰。



蔡英文表示，陳時中部長在最困難時期的防疫指揮官，他對抗疫情的應變力、協調力、領導力，大家有目共睹；陳部長也是溫暖貼心的衛福部長，我所交付的幼托、長照2.0等政策，從老到幼，全面照顧，使命必達，執行力備受肯定。



「這也是我們民眾最有感的施政，讓台灣的社會安全照顧網更加完善，走向進步國家應有的水準。」蔡英文說，她相信，以陳部長在防疫、在社會安全照顧網，所表現出的能力，他一定能扛起重任，為台北市民帶來好生活，「讓台北向前行，台灣共好、台北更好」。