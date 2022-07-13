快訊／徵召林佳龍參選新北市　蔡英文：始終相信他是最佳選擇

記者陳家祥／台北報導

民進黨13日通過提名衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍參選台北市、新北市長。蔡英文表示，新北市是人口最多的直轄市，是最有發展潛力的城市，挑戰更大、責任更大，需要有經驗、有歷練，具有國際觀的市長，「我宣布，徵召林佳龍同志參選新北市市長」。



▲民進黨中執會後，徵召前交通部長林佳龍參選新北市長。（圖／記者林敬旻攝）



「我自己曾經參選過新北市長，也是新北市民，對於市民對城市發展的期待，有深刻的認知。」蔡英文表示，希望在這次提名過程，能為市民找出最好的人選，帶領新北市走向現代都會的同時，也能和台北市，共同發揮北台灣發展的領頭羊功能。



蔡英文說，她始終相信，林佳龍是最佳的選擇。林佳龍從學生時代，就投入民主改革，在擔任公職後，從地方到中央，不論在任何崗位上，他都為了公眾的利益，全力拚、全力衝。



「前幾天，我們的執政縣市首長，也共同召開記者會來推薦佳龍，肯定他的好表現。」蔡英文說，對於市政，林佳龍具有高度前瞻性，他說過，首都治理圈要加重新北的角色及功能，「我自己也是新北市民，我有信心，佳龍就是我們的最強候選人，開創新的新北認同，展現新北全新的志氣！」



蔡英文也提到，在疫情初期，陳時中和林佳龍曾經合作，將病毒阻絕於境外，未來，陳時中和林佳龍組成的「雙北雙箭頭」，一定可以強強聯手，整合台北、新北、基隆、桃園的力量，讓北台灣首都圈一起建設、一起進步，為北台灣的整體發展開創下一個新局。