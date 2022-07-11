修車師傅意淫還不夠！奶茶暗加超級迷昏水　自備黑絲對她狂尻槍

▲楊男在昏迷的老闆娘身旁打手槍，再以衛生紙擦拭。示意圖，與本案無關。（圖／資料照／記者陳俊宏攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市一名楊姓修車師傅，對平日一同上班的老闆娘有非分之想，竟上網購買迷幻藥摻進老闆娘飲料，趁其藥效發作意識不清時，以手觸碰老闆娘胸部並對她打手槍得逞；因老闆娘未發覺，楊男食髓知味，又從網路買來另一款迷藥故技重施，但這次老闆娘醒來後察覺有異，查看監視器發現楊男獸行，憤而報警。一審將楊男依強制猥褻、毒品等罪判刑4年2月。

判決指出，楊姓男子在修配廠擔任修車師傅，由於平日修配廠內僅有楊男、老闆娘2人一起工作，楊因此知悉老闆娘有每日沖泡奶茶等飲料飲用的習慣。去年12月9日，楊男從網路上購買「T2超強迷幻催眠液」藥劑，並於同日下午將藥劑混入老闆娘的飲料中。

待老闆娘飲用後，因藥效發作而意識不清的趴倒在辦公桌上，楊男見狀先將自身褲子口袋內的黑色絲襪取出，放在老闆娘背部再拿起嗅聞，隨後又將絲襪放回口袋中。過了大約30分鐘，楊男見老闆娘仍處昏迷，便走到老闆娘左側撫摸自己生殖器，勃起後再以雙手碰觸老闆娘胸部約2分鐘，隨後就開始打手槍，又用衛生紙擦拭生殖器、摸老闆娘胸部，站在老闆娘身旁手淫得逞。

楊男本次犯案並未被老闆娘發現，遂再從網路購買含有第二級毒品伽瑪羥基丁酸成分的「超級迷昏水」，於同年12月22日中午再將藥劑摻入老闆娘飲料，老闆娘喝下之後因意識、知覺能力減低，昏昏欲睡，趴在辦公桌上，但楊男這次因擔憂老闆娘若繼續喝下摻有迷幻藥劑的飲料身體恐會出狀況，便趁老闆娘昏迷時將原本的飲料到掉，更換成沒摻藥的新飲料。

不過這次老闆娘甦醒後察覺有異，調閱監視器後發現楊男的噁心舉動，立刻報警處理，警方也在修配廠內找到相關藥劑，並於楊男住處查扣到迷藥、針筒、針頭、手機、絲襪等證物。檢方事後查出迷藥內含有第二級毒品伽瑪羥基丁酸。

楊男於警詢、法院審理時對犯行坦承不諱，辯稱不知道自己買的「超級迷昏水」含有毒品成分，法官審酌，楊男曾因擔心被害人身體出狀況而更換飲料，但僅為滿足自身性慾就對被害人強制猥褻，也未與被害人達成和解或賠償，將他依藥劑強制猥褻罪、以欺瞞方式使人施用第二級毒品罪，判刑4年2月。可上訴。