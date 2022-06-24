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大陸 大陸焦點 特派現場

「假和尚」上門「化緣」下迷藥　女店員奮力逃出躺地手腳抽搐

記者魏有德／綜合報導

杭州拱墅區22日發生一起離奇的女店員被迷暈案件。一名身穿和尚服裝的僧人走進一間美容店「化緣」，和女店員交談一陣子後，只見女店員朝店外走去，下一秒便倒地不起，手腳還不停抽搐，引起路人圍觀報警。同時，這名僧人卻留在店內徘徊，手上還不停的翻找著東西，意圖不明。

▲浙江一名女店員疑似被假和尚迷藥迷暈。（圖／翻攝沸點視頻）

▲浙江一名女店員疑似被假和尚迷藥迷暈。（圖／翻攝沸點視頻，下同）

《上觀新聞》報導，拱墅公安分局接群眾報警，稱廣業街某店鋪一女店員疑似被一「僧人」迷暈。民警迅速出警到現場，將涉案人員周某某（男，56歲）帶至公安機關調查。女店員李某某（女，46歲）經送醫院檢查後現已出院，其血樣已送至公安機關刑事技術部門進行理化檢驗。

▲浙江一名女店員疑似被假和尚迷藥迷暈。（圖／翻攝沸點視頻）

據了解，這名周姓男子進入美容院後先拿出佛牌欲贈與女店員化緣，並稱佛牌是要贈福氣給女店員，女店員婉拒不成只好收下。隨後，周姓男子又拿出一串佛珠在手上不停擺弄，還取出一本小本子要女店員簽名，期間，女店員漸感不適，後背抽痛感劇增。

▲浙江一名女店員疑似被假和尚迷藥迷暈。（圖／翻攝沸點視頻）

女店員隨即起身往店外走，想出門求救，但這時女店員全身已不受控制，癱倒在店門口手腳還不同抽搐。幸好路過民眾發現後，立即向警方求助，警方趕到時，女店員仍躺在店門口無法動彈。

警方調查後發現，周姓男子冒充僧人身份招搖撞騙，對其作出行政拘留處罰，至於女店員是否被迷藥控制，公安機關仍進一步調查中。

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