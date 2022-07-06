好心指路！她驚覺「大腿濕濕」竟被抹迷魂藥　問路男一路噁笑追殺

▲泰國一名女騎士好心指路，卻遭問路男抹藥，不久後立刻感覺暈眩難耐。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者吳美依／綜合報導

泰國烏隆府發生恐怖事件，一名26歲女子晚間騎車行經偏僻巷弄時，好心替一名陌生男子指路，卻突然感覺大腿濕濕的，竟是被對方趁機「塗抹」未知液體。她嚇得落荒而逃，但立刻感覺非常頭暈，差點就要昏倒了，而歹徒竟還露出邪笑、一路尾隨，幸好在熱心民眾協助下，順利獲救。

泰媒Daily News報導，本案發生於6月30日，女騎士前往便利商店買東西，卻被一名男子騎車追上，詢問加油站怎麼走。她好心停下來指路，卻突然感覺不對勁，低頭一看，「那人用看起來像水的東西塗抹在我右大腿上。」

女騎士立刻猛催油門逃跑，未料對方也追上來，甚至笑嘻嘻地說「逮到妳囉！」她勉強撐住意識，騎到便利商店門口，「我內心想著，要趕快把那個東西洗掉」，停車後趕緊請隔壁麵店的阿姨幫忙拿水過來沖洗，但依然感覺非常暈眩。

女騎士表示，陌生男疑似看見便利商店太多人了，因此在路口就掉頭，逃之夭夭。由於當晚天色太暗，她沒有看清楚機車車牌，只記得對方是一名25-30歲、身材高瘦、戴黑色口罩的男性。她希望警方趕緊把嫌犯逮捕到案，也希望不要再有人受害。

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