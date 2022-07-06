「你控制我的手」學妹廁所幫他打手槍　高中男連爽3天...下場慘了



▲台中一高中男生接到學妹私訊「我幫你打手槍」後，一連3天和她相約到廁所打手槍，結果消息在校內傳開，學妹父母得知後怒而報警。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名高中男生阿浩(化名)收到學妹小涵(化名)私訊邀約：「我幫你打手槍」、「你控制我手」後相當興奮，隔日連3天午休，都和學妹相約在學校廁所打手槍，事後小涵告訴同學，輾轉被老師得知後此事曝光，小涵的父母憤而報警。小涵也一度指控遭阿浩脅迫，但台中地院法官認定，並沒有小涵遭阿浩強迫的證據，但因她未成年，仍依3個妨害性自主罪，合併處阿浩徒刑10月，可易科罰金30萬元，全案還可上訴。

判決書指出，阿浩和小涵是同一所學校的學長、學妹，阿浩明知道小涵未滿16歲，去年12月仍趁著午休時間，連續3天與小涵相約在校內廁所，解開褲子讓小涵幫他打手槍。小涵事後告訴同學，又經由同學轉述傳到老師耳中，全案才曝光，小涵的父母得知後，憤而帶女兒報警。

全案審理時，小涵稱阿浩有用手拉她，且以言語威脅她做不想做的事情，還要求她口交，不過經檢警調查2人對話紀錄，發現在12月12日時，小涵曾傳「我幫你打手槍」、「我可以不要看」、「你控制我手」等訊息給阿浩，2人雖於13、14、15日約在廁所打手槍，但在這幾天的對話紀錄裡，看不出阿浩曾對小涵強制猥褻或要求口交。

不過法官認為，阿浩明知道學妹未滿16歲，對於性自主及判斷能力不成熟，仍對她猥褻，且是一而再、再而三的犯罪，事後也未與小涵家人和解，仍依3個對14歲以上未滿16歲之女子猥褻罪，合併處阿浩徒刑10月，可易科罰金30萬元，全案還可上訴。