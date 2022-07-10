千人狂歡派對「9女慘遭下迷姦藥」！德總理也在場　受邀才能進場

▲德執政黨夏日派對，至少9名女性被下迷姦藥。（示意圖非當事人／免費圖庫Unsplash）
中央社柏林9日綜合外電報導
德國執政社會民主黨（SPD）今天表示，一場總理蕭茲與國會議員參加的黨內夏季派對中，至少有9名女性被下迷姦藥。社民黨這場活動約有1000人參加，只有受邀者才能入場。
社民黨共同領導人克林拜耳（Lars Klingbeil）說，他對這消息感到「震驚」。
他告訴德國「世界報」（Die Welt）說：「這讓我很生氣，在社民黨舉辦的活動中竟發生這種事。」他又說，要為此事負責的人都該被羈押、接受調查。
社民黨國會黨團發言人證實了柏林「每日鏡報」(Tagesspiegel）的報導，並告訴法新社說：「目前有相當多的情緒。」
▲德國總理蕭茲（Olaf Scholz）也參加了派對。（圖／達志影像／美聯社）
柏林警方表示，一名21歲女子舉報，她在一場「夏日政治派對」受到嚴重身體傷害。 目前警方正在調查這起指控。
這名女性第2天去醫院檢查；據指出，她在那場活動中，只吃了些食物和不含酒精的飲料。
社民黨議員馬斯特（Katja Mast）在社群網站推特（Twitter）上說：「我建議所有受影響的人報案。」
根據社民黨所言，國會黨團發言人並不排除在這9人之外，還有更多受害者。
社民黨在6日晚間向所有與會人士寄了一封電子郵件，譴責「這個駭人聽聞的犯行，我們已立即向國會警察舉報了」。
這場社民黨在議會休會前的傳統夏季狂歡派對，大約有1000人參加。
黨團發言人說：「這是一個內部活動，只有受邀者才能入場。」發言人並說還有很多不確定性，警方正在調查中。
法新社報導，這名舉報女子告訴警方，她在活動期間食用食物和非酒精飲料後，感到噁心和頭暈。
警方表示，到目前為止，已接獲另外4起舉報案件。
Wir sind alle entsetzt über diesen unglaublichen Vorgang und werden alles in unserer Macht stehende tun, um das aufzuklären. Allen die es betrifft, empfehle ich, dies anzuzeigen. Und natürlich ist die @spdbt-Fraktionsspitze für die Betroffenen jederzeit ansprechbar. https://t.co/5xudSnzr6l— Katja Mast (@KatjaMast) July 8, 2022
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