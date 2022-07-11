賴清德赴日創50年最高層級　民進黨立委讚外交突破：兼顧公私感情

▲副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

前日本首相安倍晉三遇刺身亡，副總統賴清德啟程前往東京弔唁，創下斷台日斷交50年來，最高層級官員紀錄。民進黨立委郭國文表示，此舉除了表達對安倍晉三的敬意，更是台灣在外交上的突破；民進黨立委林俊憲則說，台灣將安倍晉三作為一位好友相待，於公於私的情感都兼顧到了。

賴清德11日上午啟程前往日本，預計出席12日在東京舉行的安倍晉三喪禮，這是台灣與日本自從1972年斷交以來，赴日層級最高的台灣政府首長。總統府表示，賴清德與安倍晉三及家屬是多年好友，對於安倍晉三不幸離世深感不捨，也至為感念他對台日關係的重大貢獻。

郭國文透過影片向媒體說明，他在稍早得知賴清德銜總統蔡英文之命，前往東京向安倍晉三致意弔唁，蔡英文做出這個決定非常智慧、有遠見，除了表達台灣對安倍晉三的敬意，更重要的是在外交上進行了一些突破。

郭國文也說，就他所知道的消息，賴清德是今天臨時取消所有的行程，直接前往東京向安倍晉三弔唁，藉此表現台灣對他的感謝之意。

林俊憲晚間則在臉書表示，安倍晉三逝世後，各國紛紛表達哀悼，尤其他在台日關係上，有著非常特殊的貢獻與地位，因此賴清德在今天抵達日本，並且前往安倍晉三家中與家屬會面，親自代表台灣送上溫暖關懷。

林俊憲認為，賴清德在日本政府舉行官方悼念儀式之前，先行前往慰問家屬，有其特殊的用意，代表這不只是因為安倍晉三身為前首相、出於外交禮儀而致意，而是在他卸任之後，依然以個人身份積極為台灣奔走發聲。

林俊憲說，賴清德直接登門拜訪，意味著台灣不僅是以「安倍首相」的身份來悼念，更是將「安倍先生」作為一位好友相待，兼顧於公於私的情感都兼顧到了。

林俊憲說明，這是1972年台日斷交以來的最高層級，在蔡英文不方便出國的情況下，賴清德代表台灣的最大敬意，而從日本台灣交流協會前面的紀念牆，不到一天就被民眾的祝福寫滿來看，賴清德的赴日悼念絕對是正確的，符合國人期待。

林俊憲強調，安倍晉三所留下的這段深厚友誼，不僅僅是在國與國之間，更是在每一位台灣人與日本人之間，期望賴清德的到訪能夠帶給日本的朋友一些安慰，也讓台灣人陪伴他們走出傷痛。