分析／賴清德赴日只可意會、不可言傳　「喪禮外交」有3層次意涵

▲副總統賴清德。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德11日低調赴日弔唁日本前首相安倍晉三，被視為台日斷交50年來最高級層的訪問，不過府方與外交部將此定調為「私人行程」，也不願多做說明。很明顯，這是典型「只可意會，不可言傳」的外交藝術，更多不可明說的是，這絕對是一場深具意義的「喪禮外交」。

事實上，賴清德本來11日上午規劃前往日本台灣交流協會弔唁安倍，不過府方公布副總統行程時，卻只顯示「未有公開行程」；而他以「極為低調」的姿態，在上午8點悄悄搭機飛往日本，並在駐日代表謝長廷陪同下前往安倍家中弔唁，一直到日本媒體捕捉到賴清德的畫面，此事才曝光。

在曝光之後，總統府、外交部對外的回應，用字也非常斟酌，都沒有直接證實此事，外交部更將此定調為「私人行程」。很明顯，這是典型「只可意會，不可言傳」的外交藝術。

綜觀賴清德這次訪日，可以從「國際局勢」、「區域局勢」，以及「兩岸局勢」等三個層次來分析。首先，在國際局勢上，已呈現「美日」、「中俄」各自為主的兩大陣營對抗態勢，從各方公開資料顯示，近期中共軍隊幾乎是在繞行日本，與俄羅斯軍機還不時侵擾釣魚台，足以顯示中俄合流施壓的事實；而在「美日」等自由民主陣營，最近也大動作進行「環太軍演」予以反制。

若將視角拉近，從「區域局勢」來審視，日本、中國長年處於緊張關係，雙方有諸多歷史爭端、釣魚台領土問題，以及台灣議題。事實上，台灣對於日本而言，是地緣政治的生存關鍵點，一旦中國奪下台灣，等於宰制日本咽喉，這也是為何安倍會明確表達「台灣有事，等於日本有事」的態度。

觀諸近年來台日關係的發展，311事件後，台灣成為全世界對日本最友善的國家，台日關係從前總統李登輝所說的台灣單相思，逐漸走向互相羈絆，關係越來越緊密。再回顧前二年新冠疫情期間，台灣急需疫苗時，日本即時伸出援手，當台灣水果遭到中國打壓時，安倍更親自推銷給日本民眾，鼓勵消費。

台日之間，一來一往的友誼互動，說明了為什麼台灣跟日本能建立起深厚情感，也成為這次安倍意外離世，台灣人民很有感受的主因。

回到賴清德這次赴日弔唁，此一動作絕對是外交的重大突破，過去美國前總統老布希（Bush Senior）、美國共和黨大老馬侃（JohnMcCain）過世時，都是由時任立法院長蘇嘉全前往美國出席追思會，但這次由「現任」副總統賴清德前往日本，層級明顯提升，顯示了日本首相岸田文雄，一甩過去被認為對中態度不如安倍強硬的印象，也釋放出台日關係不會「人亡政息」的明確訊息。

不過，台日關係發展迅速，也不全然是那麼美好，如老子《道德經》中言「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，由於中國對台灣的統一壓力日益加深，在台灣有事，日本也無法置之事外下，如何透過對台灣的支持，以及建構印太戰略結盟進行「預防外交」，防止中國的武力犯台，以確保日本的國家利益。

誠然賴清德赴日，看似是外交突破，但現實的是，台灣必須理解，當全世界自由民主國家力挺台灣，警告中國不要輕舉妄動時，同時也意味著兩岸關係有著明顯蠢動的緊張局勢，如何避免衝突考驗著區域各方的智慧。