酒醉金毛哥威脅運將「讓你沒工作」　自曝是酒店老闆...下秒竟跳車

記者許權毅／台中報導

腳交千金翻版？台中一名多元計程車司機4月30日清晨載到「酒醉金毛哥」，不僅在後座抽菸、指揮司機路線，還嗆說自己是知名酒店股東「信不信讓你沒工作」，接著打電話給不明人士透露司機個資，還「跳車」逃走，嚇得司機趕緊報案。警方表示，司機怕男子惡人先告狀，才率先向警局備案，目前已查明乘客身分，司機若要提告，將依法偵辦。

▲台中4月一名酒醉金毛哥狂譙運將髒話，還自稱是酒店老闆，要讓運將「沒工作」。（圖／翻攝記者爆料網，下同）



近日一段「醉客狂罵運將」影片在網上流傳，台中一名司機4月30日早上6點多在KTV載到一名酒醉男子，沒想到男子在後座做出脫序行為，先開窗拉下口罩抽菸，還指揮司機在「旱溪右轉」。當時司機複誦確認「旱溪東路還是西路？」男子沒回答，反而開始教訓「你要聽清楚我的說法，你現在已經聽錯了」，隨後怒譙三字經。

男子跟司機嗆說「自己是知名酒店老闆、股東，信不信我讓你沒工作」，還一度氣到口齒不清、重複嗆聲，狂說要讓司機沒工作。司機停等紅燈時，男子要求司機迴轉，繼續暴怒狂罵「要不要聽我的話」。司機無奈解釋現在紅燈，但男子怒不可遏，開始打電話給不知名友人透露司機個資，嗆說要讓司機「所有軟體都沒辦法跑」。

直到抵達目的地後，男子在司機尚未停妥車輛時突然「跳車」，嚇得司機說「你現在是怎麼樣？」，男子則再罵一句三字經後離去。事後司機趕緊到第三分局東區派出所備案，並表示「不知道為何無緣無故恐嚇我，還將我的資料報給別人，不知道用意為何，感到害怕」。

司機表示，因為叫車的乘客是男子友人，故找不到本人。第三分局警方經查已經掌握男子身分，若司機欲提出告訴，本分局將依法偵辦，但目前司機並未提告。