383元「黯然銷魂飯」4塊叉燒1顆蛋　飯還是生的！他吃完黯然離去

▲原PO表示叉燒雖然味道不錯，但飯有些都還是生米沒有煮熟。（圖／翻攝臉書「香港茶餐廳及美食關注組」）

記者張靖榕／綜合報導

香港影星、導演周星馳多前年在電影《食神》中，將平民美食叉燒煎蛋飯取了個響亮的「黯然消魂飯」名號，從此在中、港、台間流行。香港一名網友近日分享在一家餐廳點了要價101港幣（約新台幣383元）的黯然消魂飯，結果白飯鋪滿，叉燒卻只有4塊加一顆蛋，貴得他只能「黯然地離去」，其他網友紛紛表示，「吃完真的黯然淚下」。

原PO在臉書社團「香港茶餐廳及美食關注組」發文，在油尖旺區點了一碗黯然銷魂飯，除了白飯外只有4塊叉燒1顆蛋，附上一小碗玉米和醬汁，明顯價格高份量少。

▲原PO拍影片讓大家看飯裡的生米。（圖／翻攝臉書「香港茶餐廳及美食關注組」）

貼文很快引起回響，網友紛紛留言，「吃完真是好黯然」、「自己煮就可以啦，荷包蛋我都煎得比他漂亮」、「好貴呀我吃不起」、「還沒吃就好黯然」、「還用西式餐具吃」、「明明是叉燒煎蛋飯，見到$101，不但黯然，直傷情感。」也有網友表示，原PO在有錢人的地方吃飯，這個價格還算平價。

▲對比另一間燒臘店的叉燒鵝腿飯滿滿的料。（圖／翻攝臉書「香港茶餐廳及美食關注組」）

不過原PO看到大家踴躍留言，加碼分享這份黯然銷魂飯的誇張之處，「其實叉燒味道還OK，但他的飯還是生米。」

另一名網友PO出一間燒臘店，叉燒鵝腿飯一份賣118元港幣（約新台幣447元），盤子裡滿滿一排燒肉和大隻切片燒鵝腿，看完人家這煎，又更加黯然X2。」