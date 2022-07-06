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香港：台灣芒果驗出COVID-19　停售銷毀200公斤

▲▼台灣芒果。（圖／記者許展溢攝）

▲香港政府稱一批台灣芒果驗出COVID-19，已銷毀並停售。（圖／記者許展溢攝）

文／中央社

香港政府今晚發布新聞公報稱，從一批約200公斤的台灣進口芒果，驗出一個芒果表面樣本對COVID-19病毒檢測呈陽性，已下令分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。

香港食物環境衞生署食物安全中心發言人今天表示，因應有台灣進口芒果樣本在澳門驗出COVID-19病毒，中心已即時加強對同類產品的檢測，並於今天收到衞生署的檢測報告，指一個台灣進口芒果表面樣本對COVID-19病毒檢測結果呈陽性。

公報稱，因應近日澳門的相關檢測結果，中心隨即聯絡澳門當局跟進，並加強檢測，其間扣檢一批33箱（共重約200公斤）由台灣進口的芒果，並抽取9個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。

公報並稱，得悉檢測結果後，食安中心已即時指示有關分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀。此外，也已派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒。之後會繼續加強對同類產品的檢測。

據公報，為防範COVID-19病毒透過進口冷凍食品傳入，香港食安中心自2020年年中迄今已抽取超過3萬7000個食物及其包裝樣本作病毒檢測，除上述台灣芒果樣本外，只有去年8月公布的鯧魚及包裝樣本、去年11月公布的烏賊片及包裝樣本、今年2月公布牛肉及豬皮的包裝樣本，及今年4月公布的牛內臟包裝樣本及雞腿包裝樣本檢測呈陽性。

但港府新聞公報也提到，COVID-19病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。根據現有的科學資料，世界衞生組織和各地的食物安全風險評估機構認為，人類不太可能透過進食食物而感染COVID-19。

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