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台灣芒果又在香港被確診銷毀　民進黨團批別浪費：中共會被雷公打

▲▼台灣芒果。（圖／記者許展溢攝）

▲台灣芒果再度在香港被確診銷毀。（示意圖／記者許展溢攝）

記者林銘翰／台北報導

香港政府6日發布新聞公報，聲稱從台灣進口的芒果驗出新冠肺炎病毒，同時銷毀該批水果，民進黨立法院黨團副書記長王美惠7日批評，很多人說香港、澳門跟中共不一樣，但是其實都是替中共做打手，請中共不要再打壓台灣的農漁民，他們的心腸很壞，「請不要浪費，這會被雷公打」。

香港政府6日晚間發布新聞公報，宣稱從一批約200公斤的台灣進口芒果，驗出一個芒果表面樣本對新冠肺炎病毒檢測呈陽性，已經下令分銷商將受影響產品停售及下架，並且將涉事批次的芒果全部銷毀。

民進黨立法院黨團上午召開「兩岸政府對話才是正途」記者會，民進黨團幹事長鄭運鵬表示，有關國際的農產貿易，其實都有正常的申訴管道，但是即使有正常的管道、合及機制，中國還是可以單方面地下蠧下藥，不斷聲稱台灣的漁產品有禁藥、農產品上面有病毒。

王美惠則指出，中共不斷對台灣進行打壓，從去年開始的鳳梨、蓮霧、石斑魚、白帶魚、竹莢魚到芒果，很多人都說香港、澳門跟中共不一樣，但是其實都是替中共做打手，因為現在香港、澳門在國際上沒有地位。

王美惠強調，中共如果認為台灣進口的水果有毒，他們就必須要拿出證明，「人家別國都沒在講，只有中國跟他們的打手澳門、香港在說」，昨天還說台灣的芒果有毒要銷毀，中共的心腸很壞，這會被雷公打。

王美惠也質疑，全世界沒有人在說水果的包裝有毒，「中共、澳門、香港是你們那邊有毒，因為太毒摸到台灣的水果，才會把水果變成有毒」，台灣當然也可以提出懷疑，其實都是中共自己的管理不好，才要賴到台灣的水果身上，因為有史以來沒有人在說包裝有毒。

王美惠認為，中共說的話不值得採信，因為國際有國際的標準，中共不尊重國際的標準，台灣是個很明理的國家，「你有問題我們改進，但是到今天為止，沒有提出任何證據給台灣」，所以中共不要再打壓台灣的農漁民，台灣都是拿出最好的東西出口到國外，中共不要浪費會被雷公打。

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