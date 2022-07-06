快訊／香港檢出「台灣1個芒果」確診！200公斤全銷毀　農委會回應了

▲防檢局表示，這顯示中國措施不合理。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

澳門日前3天2次驗出台灣芒果有新冠病毒後，香港今（6日）也在官方網站上發布新聞公報，檢出一批33箱（共重約200公斤）由台灣進口的芒果，並抽取9個樣本進行檢測，化驗結果顯示1個芒果表面樣本對病毒檢測呈陽性。農委會防檢局今（6日）晚聲明，顯示中國措施不合理。

這份新聞公報提到，得悉檢測結果後，已即時指示有關分銷商將受影響產品停售及下架，並將涉事批次的芒果全部銷毀，也派員巡查有關倉庫，要求負責人進行徹底清潔和消毒，將繼續加強對同類產品的檢測。

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防檢局說明，依據香港規定，我國輸往香港之芒果無需檢附植物檢疫證明書，但未接獲港方通知，另依據目前科學研究，並未發現有COVID-19 病毒透過水果傳染人，此措施並不符合科學。防檢局強調，以COVID-19為理由在影響國際貿易，從前年的11月起在WTO/SPS委員會就有許多國家包含加拿大、歐盟、印度、美國等國對中國陸續提出關切，顯示中國措施不合理。

防檢局表示，香港特別行政區政府新聞公報中也說明「2019冠狀病毒病病毒主要透過飛沫傳播，病毒不能在食物或食物包裝中繁殖。」，更凸顯中國、香港、澳門對相關食品及外包裝檢測covid-19病毒的做法和科學依據是相互矛盾。